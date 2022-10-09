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شكوك ألمانية حول تورط روسيا في «تخريب» السكك الحديدية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 05:00 مساء
شكوك ألمانية حول تورط روسيا في «تخريب» السكك الحديدية
مسافرون على أرصفة محطة قطارات برلين الرئيسية. (أ ف ب)
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دعا مسؤولون ألمان، الأحد، إلى تعزيز حماية البنى التحتية الرئيسية في البلاد غداة تخريب كبير للسكك الحديدية، وأشار بعضهم إلى احتمال وجود مسؤولية روسية عنه في سياق الحرب في أوكرانيا.

وأوردت «جريدة بيلد» اليومية نقلا عن وثيقة تحليل أولية من الشرطة القضائية الوطنية، أن الأخيرة تعتبر أن «وقوف دولة وراء التخريب احتمال وارد على أقل تقدير»، بحسب «فرانس برس».

ويدعم هذه الفرضية حقيقة أن التخريب، قطع كابلات اتصالات استراتيجية للقطارات أدى إلى شل حركتها لمدة ثلاث ساعات في الشمال، وقع في وقت واحد في مكانين مختلفين بالشبكة تفصل بينهما مسافة 540 كيلومترًا، في غرب البلاد وشرقها، وفق وثيقة الشرطة التي اطلعت عليها جريدة بيلد.

تخريب السكك الحديدية السبت نفّذه محترفون
كما أشارت الجريدة إلى أن احتمال التخريب قائم لا سيما بعد عمليات التسرب الأخيرة في خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم1 ونورد ستريم2» في بحر البلطيق والتي اعتبرت السلطات السويدية أنها نتجت من أعمال تخريب.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية أخرى، يعتقد المحققون الألمان بأن تخريب السكك الحديدية السبت نفّذه محترفون يتمتعون بمعلومات داخلية تعود لشركة السكك الحديد الوطنية.

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لكنهم لا يستبعدون في الآن نفسه أن تكون مجموعة يسارية صغيرة متطرفة وراء التخريب، فقد سبق أن استهدفت تنظيمات يسارية سكك حديدية. وأوضحت وسائل الإعلام أن التحريات أوكلت إلى قسم شرطة برلين المسؤول عن التحقيق في الأعمال التي تهدد الدولة مثل الهجمات وقضايا التجسس.

حوادث التسرب من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم1 و2
وقال المسؤول في حزب الخضر الألماني وعضو الائتلاف الحكومي أنطون هوفرايتر «لا يمكننا أن نستبعد وقوف روسيا أيضًا وراء الهجوم على شركة السكك الحديدية»، معتبرا أن حوادث التسرب الأخيرة من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم1 و2 في بحر البلطيق تحمل أصلا «بصمات الكرملين».

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني في مقابلة مع مجموعة «فونكي» الإعلامية «قد يتعلق الأمر في الحالتين بتحذير لأننا ندعم أوكرانيا».  ويربط كل من «نورد ستريم1 ونورد ستريم2» حقول غاز روسية بألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأوقفت شركة غازبروم الروسية عمليات تسليم الغاز أخيرا بسبب مشاكل فنية، في حين اعتبرت برلين الخطوة وسيلة للضغط على ألمانيا ضمن «حرب» الطاقة التي تشنها موسكو ضد الأوروبيين الذين يدعمون أوكرانيا.

ودعا هوفرايتر إلى الإفراج عن 20 مليار يورو لحماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل، وتعزيز قدرات الشرطة وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تزايد «التهديدات الهجينة»
ولم تتحدث الشرطة الألمانية بعد عن أدلة معينة بعد «التخريب» الذي عطّل حركة القطارات في شمال ألمانيا لمدة ثلاث ساعات تقريبا.  لكن الحكومة سرعان ما تحدثت عن عمل تخريبي. وقال وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ «من الواضح أن ذلك كان عملًا موجّهًا ومتعمدًا».

كذلك أصدر مسؤول عسكري ألماني كبير تحذيرًا الأحد. وقال الجنرال كارستن بروير عبر جريدة بيلد اليومية إن «كل مولد للكهرباء وكل محطة طاقة وكل أنبوب لنقل الطاقة هو هدف محتمل»، مشددا على تزايد «التهديدات الهجينة».

ودعت المعارضة المحافظة أيضًا إلى إعادة النظر في البنية الأمنية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

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