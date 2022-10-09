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تجدد القصف على زابوريجيا يخلف 12 قتيلا على الأقل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 03:18 مساء
تجدد القصف على زابوريجيا يخلف 12 قتيلا على الأقل
رجال إطفاء أوكرانيون يخمدون حريقا بعد قصف في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا, 6 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
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استهدفت عمليات قصف روسية دامية مجددًا مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو إعادة فتح جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة غداة انفجار كبير دمر جزءًا منه.

وأدى القصف على زابوريجيا إلى سقوط ما بين 12 و17 قتيلًا بحسب أرقام مختلفة، وذلك بعد ثلاثة أيام على قصف سابق تسبب بمقتل 17 شخصًا في المدينة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن سكرتير مجلس بلدية زابوريجيا، أناتولي كورتيف، في حصيلة أولى: «بعد هجوم ليلي بالصواريخ على زابوريجيا (...) قتل 17 شخصًا»، موضحًا أن الضربات طالت منازل ومباني سكنية من عدة طبقات.

من جهته، أفاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بسقوط 12 قتيلًا ونقل 49 شخصًا بينهم ستة أطفال إلى المستشفى.

الحصيلة مرشحة للارتفاع
وكتب الرئيس الأوكراني في حسابه على تلغرام: «لا معنى إطلاقًا. الشر المطلق. إرهابيون ومتوحشون. من الذي أصدر هذا الأمر إلى الذي نفذه. كلهم يتحملون مسؤولية. أمام القانون وأمام الشعب»، مضيفًا أن هذه الضربة الروسية «دمرت مساكن خاصة، حيث كان أشخاص يعيشون، ينامون دون أن يهاجموا أحدًا».

كذلك أفاد المسؤول المحلي الأوكراني أولكسندر ستاروخ، بسقوط 12 قتيلًا، مشيرًا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع في حال العثور على ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

- روسيا تعيد فتح جسر القرم المدمر جزئيا

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن أربعة صواريخ كروز وصاروخين أُطلقا من طائرات مقاتلة وصواريخ أخرى مضادة للطائرات، أطلقت على زابورجيا.

وتقع المدينة في محيط محطة زابوريجيا النووية التي هي مركز صراع مستمر منذ أشهر تسبب بوقفها عن العمل، وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت، بأن المحطة فقدت آخر مصدر تزويد خارجي بالكهرباء، بسبب عمليات القصف وباتت تعتمد على مولدات الطوارئ فقط.

انفجار على جسر القرم
ووقعت عمليات القصف الجديدة غداة انفجار ضخم نسبته موسكو إلى شاحنة مفخخة على جسر القرم، المنشأة الأساسية ذات القيمة الرمزية الكبرى التي تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا العام 2014.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أن غطاسين سيعاينون الجسر الأحد على أن يصدروا «أولى النتائج» خلال النهار.

واستؤنفت حركة السيارات والقطارات السبت بعد بضع ساعات على الانفجار الذي تسبب بانهيار أحد مسالك الجسر، الذي شيّد بتكلفة كبيرة وافتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018.

قطارات الركاب من القرم إلى روسيا «تسير وفق الجدول الاعتيادي»
وأعلنت وزارة المواصلات الروسية، الأحد، أن قطارات الركاب من القرم إلى روسيا «تسير وفق الجدول الاعتيادي»، كما جرى تسيير عبّارات بين البر الروسي وشبه الجزيرة.

ونسبت السلطات الروسية الانفجار الذي أوقع ثلاثة قتلى صباح السبت، إلى شاحنة مفخخة مالكها من سكان منطقة كراسنودار الروسية.

ولم تتهم موسكو حتى الآن أوكرانيا بالوقوف خلف الهجوم، كما لم يتبنّ المسؤولون الأوكرانيون العملية رسمياً، إلا أن كييف هددت مرارًا بضرب هذا الجسر الذي يستخدم لنقل الإمدادات إلى القوات الروسية في أوكرانيا.

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