(فيديو) روسيا تعيد فتح جسر القرم المدمر جزئيا

القاهرة - بوابة الوسط

استؤنفت حركة القطارات والسيارات على جسر القرم، الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، بعد أن دُمِّر جزئيًا السبت، بسبب انفجار كبير قالت موسكو إنه ناجم عن شاحنة مفخخة.

ويعد جسر القرم منشأة أساسية ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية العام 2014، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، إن «حركة القطارات على جسر القرم استؤنفت بالكامل»، دون أن يحدد الوقت، وفق ما نقلت وكالة «ريا نوفوستي».

وأكد خوسنولين، في حسابه على «تلغرام»، أن «جميع القطارات المقررة ستُسيَّر»، موضحًا أن استئناف الحركة يشمل «قطارات الركاب والشحن»، قائلًا: «لدينا القدرات الفنية لذلك».

وقالت شركة «غراند سيرفيس إكسبرس»، التي تشغل القطارات بين القرم وروسيا قبل ساعات، إن قطارين غادرا شبه الجزيرة في اتجاه موسكو وسان بطرسبرغ، موضحة على «تلغرام» أن «القطارين سيعبران جسر القرم».

- استئناف حركة القطارات على جسر القرم بعد توقفها بسبب الانفجار

وأعلنت سلطات القرم، بعد ظهر السبت، استئناف حركة المرور للسيارات والحافلات على المسار الوحيد بالجسر الذي ظل سليمًا «مع إجراءات تفتيش كاملة»، وأكد خوسنولين ذلك، مشيرًا إلى أن المسار الثاني سيعود إلى الخدمة «في المستقبل القريب»، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات التي أُجريت السبت على الأجزاء المتضررة ستُعلن الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» في وقت سابق، أن حركة القطارات استؤنفت بالكامل للركاب والبضائع، ولكن مع حدوث تأخير.

ثلاثة قتلى وتعليقات غامضة من أوكرانيا

وأظهرت لقطات جرى تداولها عبر الإنترنت انفجارًا قويًا مع مرور عدة عربات على الجسر، من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار. وأظهرت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديدية من الجسر، وانهيار عدة أقسام من أحد مساري الطريق.

وبحسب المحققين، أسفر الهجوم الذي وقع السبت في الصباح الباكر عن مقتل ثلاثة أشخاص، سائق الشاحنة ورجل وامرأة، كانا في سيارة قريبة وقت الانفجار، وتم انتشال جثتيهما من المياه.



ونشر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، تغريدة ساخرة صباح السبت، بدا فيها وكأنه يعترف بوقوع هجوم أوكراني على الجسر، ليعود لاحقًا ويشير إلى «ضلوع روسي».

بينما اكتفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه، مساء السبت، بالإشارة إلى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا قائلًا: «لسوء الحظ، كانت الأجواء غائمة في القرم»، دون التطرّق إلى الانفجار.

وقالت لجنة التحقيق إنها تأكدت من هوية صاحب الشاحنة المفخخة، وهو من سكان منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، موضحة أن التحقيقات جارية.

وفي حال كانت أوكرانيا وراء الحريق والانفجار على جسر القرم، فذلك سيشكل ضربة لروسيا تتمثل بتمكن القوات الأوكرانية من إلحاق أضرار ببنية تحتية حيوية وبعيدة عن الجبهة.

وكتب بودولياك على تويتر: «يجب تدمير كل شيء غير قانوني ويجب إعادة كل شيء مسروق إلى أوكرانيا». وقال بودولياك في البيان: «من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي.. إذا، ينبغي البحث عن الأجوبة في روسيا (...) كل ذلك يشير بوضوح إلى ضلوع روسي».

في المقابل، اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ردود الفعل الأوكرانية تشير إلى «الطبيعة الإرهابية» للسلطات الأوكرانية.

إمدادات القوات الروسية ليست مهددة

من جهته، أكد الجيش الروسي الذي يواجه صعوبات على جبهة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أن إمدادات قواته ليست مهددة، وأعلن أن «الإمداد.. يتم بشكل مستمر وكامل على طول ممر بري وجزئيا عن طريق البحر».

وهذا الجسر الذي بُني بكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها بالأراضي الروسية، يُستخدم خصوصًا لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وقصفت أوكرانيا عدة جسور في منطقة خيرسون في الأشهر الأخيرة لتعطيل الإمدادات الروسية، وكذلك قواعد عسكرية في شبه جزيرة القرم، وهي هجمات لم تعلن مسؤوليتها عنها إلا بعد شهور.

وفي حين لم تتهم موسكو كييف مباشرةً، دان رئيس برلمان القرم الذي أنشأته روسيا فلاديمير كونستانتينوف، ضربة وجهها «مخربون أوكرانيون».

قائد جديد للعمليات الروسية في أوكرانيا

ولطالما أكدت روسيا أن الجسر آمن رغم القتال في أوكرانيا لكنها هددت في الماضي كييف بالانتقام، إذا هاجمت القوات الأوكرانية هذه البنية التحتية أو غيرها في شبه جزيرة القرم.

ومنذ مطلع سبتمبر، أُجبرت القوات الروسية على التراجع في نقاط كثيرة على الجبهة، واضطرت خصوصا للانسحاب من منطقة خاركيف (شمال شرق) والتراجع في منطقة خيرسون.

في مواجهة هذه النكسات أمام الجيش الأوكراني المتحمس والذي عززته إمدادات الأسلحة الغربية، أصدر الرئيس بوتين في نهاية سبتمبر الماضي، مرسومًا بتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط وأعلن ضم أربع مناطق أوكرانية علمًا أن موسكو لا تسيطر عليها سوى جزئياً.

وفي مؤشر إلى استياء النخبة الروسية من مجريات العمليات، أعلنت موسكو السبت أنها عينت مسؤولا جديدا لقيادة «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، هو الجنرال سيرغي سوروفكين (55 عامًا).

إلى ذلك أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، فقدت آخر مصدر تزويد خارجي بالكهرباء بسبب عمليات قصف جديدة وباتت تعتمد على مولدات الطوارئ.