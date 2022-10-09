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أميركا الوسطى تتأهب استعدادا لوصول الإعصار «جوليا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 01:23 مساء
أميركا الوسطى تتأهب استعدادا لوصول الإعصار «جوليا»
سكان في هندوراس يغادرون منازلهم مع اقتراب إعصار جوليا, 8 أكتوبر 2022, (أ ف ب)
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تحوّلت العاصفة الاستوائيّة «جوليا»، إلى إعصار يُتوقّع أن يصل إلى اليابسة في نيكاراغوا، فجر الأحد، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير والسلطات المحلّية.

وأعلن المركز في بيان أنّ «جوليا تحوّلت إلى إعصار مع رياح بلغت سرعتها 120 كلم/ ساعة، أثناء مرورها قرب جزيرتي سان أندريس وبروفيدنسيا»، اللتين تُشكّلان مع سانتا كاتالينا أرخبيلًا كولومبيًا يبلغ عدد سكّانه نحو 48 ألف نسمة في البحر الكاريبي، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهتها، قالت نائبة رئيس نيكاراغوا روزاريو موريو، إنّ «جوليا» يُتوقّع أن تصل إلى اليابسة الأحد على شكل إعصار من الفئة الأولى بين أورينوكو ولاغونا دي بيرلاس في شمال مدينة بلوفيلدز على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إنّه عند منتصف الليل بتوقيت غرينتش كان الإعصار على بُعد 200 كيلومتر شرقي بلوفيلدز، ويتحرّك بسرعة 28 كلم/ ساعة.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو «حالة التأهّب القصوى» في سان أندريس.

فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية
وحذرالمركز الأميركي من أن هطول الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد يتسبب في حدوث «فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية» قد تحصد أرواحًا في أميركا الوسطى.

وفي بلوفيلدز، إحدى المدن الرئيسية على الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، كان الصيادون يسحبون قواربهم إلى بر الأمان، بينما سارع السكان المحليون إلى تخزين الحاجيات وسحب الأموال.

وكان صانع الخزائن خافيير دوارتي يُصلي من أجل خروج العاصفة عن مسارها، تجنبًا لوصولها إلى مدينته البالغ عدد سكانها 60 ألف نسمة، قائلًا لوكالة «فرانس برس»، «علينا الاستعداد عبر تخرين الطعام، القليل من كل شيء، لأننا لا نعرف ما سيحدث»

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وضع النظام الوطني للوقاية من الكوارث في نيكارافوا (سينابريد)، البلاد بكاملها السبت في حال تأهّب صفراء، وعمل على تفعيل وحدات الإنقاذ، وأجلت الحكومة نحو ستّة آلاف شخص من منطقة لاغونا دي بيرلاس، وسواها من المناطق المهدّدة.

حالة تأهب قصوى بـ22 منطقة في غواتيمالا
وفي غواتيمالا، وُضعت 22 منطقة في حال تأهب قصوى من جانب خدمات الحماية المدنية، مع اقتراب العاصفة التي قد تؤثر أيضًا في هندوراس والسلفادور.

وفي هندوراس، أعلنت الحكومة التفريغ الوقائي للسدّ الكهرمائي الرئيسي «إل كاجون»، في إجراء احترازيّ، خصوصًا أنّ البلاد شهدت فيضانات وعمليّات إجلاء في نهاية سبتمبر، بمحيط سان بيدرو سولا، ثاني أكبر مدينة والرئة الصناعيّة في البلاد والمنطقة الأكثر عرضة لتهديد جوليا.

في السلفادور، أعلنت السلطات حال التأهّب البرتقاليّة في كلّ أنحاء البلاد، حيث عمدت إلى تنشيط وحدات الإنقاذ ونفّذت عمليات إجلاء وقائيّة في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

إنذار أصفر في بنما
وفي بنما، أصدر الدفاع المدني إنذارًا أصفر، بما في ذلك في مقاطعة دارين، وهي منطقة من الغابات على الحدود مع كولومبيا يعبرها مئات المهاجرين يوميًا للوصول إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية العام 2020، ضرب إعصارا «إيتا» و«يوتا» أميركا الوسطى، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وفقدان كثيرين، فضلًا عن أضرار تقدر بملايين الدولارات.

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