انتخابات رئاسية في النمسا والرئيس الحالي الأوفر حظا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ النمساويون الإدلاء بأصواتهم الأحد، في انتخابات رئاسية يتوقع بأن تنتهي بفوز الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين بولاية ثانية، إذ يشكّل رمزًا للاستقرار في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي في ظل أزمة الطاقة والتضخم.

ويتصدّر فان دير بيلين، الذي قامت حملته الانتخابية على شعار «الوضوح»، نتائج الاستطلاعات متقدّمًا بفارق كبير على جميع منافسيه الستة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال أستاذ الاقتصاد البالغ 78 عامًا في آخر تجمّع انتخابي أقامه الجمعة «ستكون الأريكة أكبر منافس الأحد»، داعيًا النمساويين للإدلاء بأصواتهم.

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وأشارت الاستطلاعات إلى أن الرئيس الليبرالي المؤيد لأوروبا، سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات، ما يعني فوزه من الجولة الأولى.

ويحق لنحو 6.4 مليون شخص من سكان النمسا، البالغ عددهم تسعة ملايين، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع في فيينا ومعظم أجزاء البلاد أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (05.00 ت غ)، بينما فتحت بعضها منذ السادسة صباحًا، وينتهي التصويت عند الساعة 17.00 (15.00 ت غ)، بينما تصدر أول التوقعات فور إغلاق مراكز الاقتراع.

«الخيار الآمن في فترات الاضطرابات»

وترشّح زعيم الخضر سابقًا كمستقل مرة جديدة، بينما أشارت لافتات إلى أنه «الخيار الآمن في فترات الاضطرابات»، في وقت أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى أوروبا.

لكنه يحظى بالدعم الصريح والضمني من أبرز الأحزاب النمساوية باستثناء «حزب الحرية» اليميني المتشدد، الذي قدّم مرشّحه فالتر روزينكرانز ويحتل المرتبة الثانية في الاستطلاعات مع حصوله على 15% من نوايا التصويت.

كما ترشّح للرئاسة مغني البانك روك، البالغ 35 عامًا دومينيك فلازني، مؤسس «حزب البيرة».

وواجه فان دير بيلين، الذي يطلق عليه أنصاره «الأستاذ» معركة صعبة بشكل غير متوقع العام 2016، إذ لم يفز في الاقتراع إلا بعدما واجه سياسيًا من «حزب الحرية» في الجولة الثانية.

استقالة المستشار سيباستيان كورتز

لكن معدلات التأييد لـ«حزب الحرية» تراجعت منذ العام 2019، بعدما أطاحت فضيحة فساد الحكومة التي كان الحزب مشاركًا فيها، ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة المستشار حينذاك سيباستيان كورتز العام 2021.

وأفاد المحلل توماس هوفر بأنه «من الضروري» أن يتجنب فان دير بيلين، جولة ثانية كما حصل العام 2016 عندما كانت الحملة الانتخابية «مثيرة للانقسامات إلى حد كبير وعدائية».

فان دير بيلين يمثل «النزاهة والاستقرار»

وقالت المحللة السياسية لدى جامعة فيينا جوليا بارتيمولر لـ«فرانس برس»، إن فان دير بيلين يمثل «النزاهة والاستقرار، وهو أمر يقدّره الناخبون إلى حد كبير في ظل الأزمات العديدة التي تواجهها الكثير من الدول الأوروبية حاليًا».

وفي حال فوزه، سيكون فان دير بيلين أكبر رؤساء النمسا سنًا، بينما يعد منصب الرئاسة في النمسا ومدته ست سنوات، شكليًا إلى حد كبير.

ووُلد فان دير بيلين الملقب بـ«ساشا» نظرًا لأصوله الروسية، خلال الحرب العالمية الثانية، في فيينا لأب روسي أرستقراطي وأم إستونية فرّت من حكم ستالين.

وأجبر وصول الجيش الأحمر بعد عام، العائلة على الفرار إلى ولاية تيرول الجنوبية، حيث قضى فان دير بيلين «طفولة مثالية»، ودرس الاقتصاد في جامعة إنسبروك ونال الدكتوراه العام 1970 قبل أن يصبح عميد كلية الاقتصاد في جامعة فيينا.