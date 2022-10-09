Atwasat

اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 12:09 مساء
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
العلم الإيراني. (أ ف ب)
alwasat radio

اخترق نشطاء رقميون يدعمون موجة الاحتجاجات التي تقودها النساء في إيران، بثًا إخباريًا مباشرًا للتلفزيون الحكومي، ووضعوا إشارة تصويب وألسنة لهب على وجه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وكتب النشطاء على الشاشة عند الساعة التاسعة مساء، بالتوقيت المحلي، السبت، رسالة مفادها «أيديكم ملطخة بدماء شبابنا»، فيما هزت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني (22 عامًا) طهران ومدنًا أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

جماعة «عدالة علي» تعلن مسؤوليتها عن الاختراق
وجرى الاختراق أثناء بثّ التلفزيون لقطات للقاء خامنئي بمسؤولين في الدولة، وأعلنت جماعة «عدالة علي» مسؤوليتها عنه، وأضافت شعارًا في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة يقول «انضموا إلينا وانتفضوا».

وأظهرت الصور التي بُثّت لعدد من الثواني صورًا بالأبيض والأسود لأميني، وثلاث نساء أخريات لقين حتفهن خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من الاضطرابات والقمع الأمني.

- رئيسي: الطلاب الإيرانيون سيحولون دون تحقيق «أحلام العدو»

واندلعت الاحتجاجات إثر وفاة أميني في 16 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران على يد «شرطة الأخلاق» سيئة الصيت، بتهمة انتهاك قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وتداولت وسائل الإعلام الفارسية، والمنظمات الحقوقية الموجودة خارج إيران على نطاق واسع، مشاهد مصورة للاختراق، ونشرت لقطات له على وسائل التواصل الاجتماعي.

«تسنيم» تؤكد الاختراق
من جهتها، قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، إن «عملاء مناهضين للثورة اخترقوا نشرة الأخبار المسائية لبضع لحظات».

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، يمكن رؤية مذيع الأخبار وهو يتحرك قلقًا في مقعده بعد انتهاء المقطع، وقد تحول رد فعله إلى موضوع تهكّم واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم تشديد طهران القيود على الإنترنت أخيرًا.

وبثّ النشطاء رسالة على الشاشة تحضّ خامنئي على إخلاء مكتبه في طهران والفرار من البلاد، «حان الوقت لجمع أغراضك من شارع باستير والعثور على مكان آخر لعائلتك خارج إيران».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
احتجاز سيناتورة سابقة رهينة أثناء محاولة نزلاء الفرار من سجن في الفلبين
احتجاز سيناتورة سابقة رهينة أثناء محاولة نزلاء الفرار من سجن في ...
انتخابات محلية تختبر المزاج العام للألمان في ظل أزمة الطاقة
انتخابات محلية تختبر المزاج العام للألمان في ظل أزمة الطاقة
بيونغ يانغ تطلق 8 صواريخ بالستية في أسبوعين
بيونغ يانغ تطلق 8 صواريخ بالستية في أسبوعين
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
المزيد
أميركا الوسطى تتأهب استعدادا لوصول الإعصار «جوليا»
أميركا الوسطى تتأهب استعدادا لوصول الإعصار «جوليا»...
انتخابات رئاسية في النمسا والرئيس الحالي الأوفر حظا
انتخابات رئاسية في النمسا والرئيس الحالي الأوفر حظا...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة ......
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية...
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط