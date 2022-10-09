Atwasat

أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 12:01 مساء
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
سيارة عسكرية أميركية في سورية. (أرشيفية)
alwasat radio

قال الجيش الأميركي في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن قوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخًا على قاعدة تستضيف قوات أميركية وقوات محلية شريكة في سورية، لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار.

وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سورية، وفقما نقلت وكالة «رويترز».

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط «جرى العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق». ولم تذكر القيادة المركزية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الفاشل.

غارة أميركية شمال شرق سورية
يأتي ذلك بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هليكوبتر أميركية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرق سورية أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم «داعش» يوم الخميس. وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أميركية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.

انتشرت القوات الأميركية لأول مرة في سورية خلال حملة إدارة أوباما ضد تنظيم «داعش» بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تسمى قوات «سوريا الديموقراطية». وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سورية أغلبهم في الشرق.

ومع ذلك، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة. ورسخت تلك الفصائل المدعومة من إيران وضعها في سورية أثناء قتالها لدعم الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية

تقارير عن حرب أوكرانيا تحصد أبرز جوائز «بايو» الصحفية
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
احتجاز سيناتورة سابقة رهينة أثناء محاولة نزلاء الفرار من سجن في الفلبين
احتجاز سيناتورة سابقة رهينة أثناء محاولة نزلاء الفرار من سجن في ...
انتخابات محلية تختبر المزاج العام للألمان في ظل أزمة الطاقة
انتخابات محلية تختبر المزاج العام للألمان في ظل أزمة الطاقة
بيونغ يانغ تطلق 8 صواريخ بالستية في أسبوعين
بيونغ يانغ تطلق 8 صواريخ بالستية في أسبوعين
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
المزيد
أميركا الوسطى تتأهب استعدادا لوصول الإعصار «جوليا»
أميركا الوسطى تتأهب استعدادا لوصول الإعصار «جوليا»...
انتخابات رئاسية في النمسا والرئيس الحالي الأوفر حظا
انتخابات رئاسية في النمسا والرئيس الحالي الأوفر حظا...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة ......
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية
أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية...
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين
كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط