أميركا تقول إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قواتها في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجيش الأميركي في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن قوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخًا على قاعدة تستضيف قوات أميركية وقوات محلية شريكة في سورية، لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار.

وأضاف الجيش، في بيان مقتضب، أن الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سورية، وفقما نقلت وكالة «رويترز».

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط «جرى العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق». ولم تذكر القيادة المركزية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الفاشل.

غارة أميركية شمال شرق سورية

يأتي ذلك بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هليكوبتر أميركية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرق سورية أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم «داعش» يوم الخميس. وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أميركية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.

انتشرت القوات الأميركية لأول مرة في سورية خلال حملة إدارة أوباما ضد تنظيم «داعش» بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تسمى قوات «سوريا الديموقراطية». وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سورية أغلبهم في الشرق.

ومع ذلك، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة. ورسخت تلك الفصائل المدعومة من إيران وضعها في سورية أثناء قتالها لدعم الرئيس بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.