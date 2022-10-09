كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين جديدين، ليل السبت الأحد، بعد ساعات على انتهاء مناورات عسكرية مشتركة شملت حاملة طائرات أميركية تعمل بالطاقة النووية قبالة شبه الجزيرة الكورية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أنه «رصد بين الساعة 01.48 والساعة 01.58 (16.48 و16.58 ت غ) صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلقا من منطقة مونشون في مقاطعة كانجوون باتجاه البحر الشرقي» الذي يسمى بحر اليابان أيضًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسول في بيان، إن الصواريخ «قطعت 350 كيلومترًا على ارتفاع 90 كيلومترًا»، معتبرة ذلك «استفزازًا خطيرًا».

وأكدت طوكيو أيضًا، إطلاق الصاروخين، وقال خفر السواحل الياباني إنهما سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان على ما يبدو، وأوضح نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، أن طوكيو تحلل الصواريخ، مشيرًا إلى أن «أحد الصاروخين يمكن أن يكون بالستيًا وأُطلق من غواصة».

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قبل ساعات من هذه التجربة السابعة لإطلاق صواريخ خلال أسبوعين، أكدت بيونغ يانغ، أن تسريع تجارب أسلحتها هذه هو «رد فعل مشروع» على «التهديدات العسكرية المباشرة من الولايات المتحدة».

وكانت سول ذكرت الشهر الماضي، أنها رصدت أدلة تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ بالستي قصير المدى كانت بيونغ يانغ، قد اختبرت نموذجًا منه آخر مرة في مايو، في الوقت نفسه حذر مسؤولون وخبراء من أن النظام الكوري الشمالي أكمل الاستعدادات لتجربة نووية جديدة.

طبيعة «مزعزعة للاستقرار» لبرامج الصواريخ الكورية الشمالية

من جهتها، أكدت القيادة الأميركية للمحيطين الهندي والهادئ (إندوباكوم) في بيان، أنها «تتشاور بشكل وثيق مع حلفائها وشركائها»، مشيرة إلى أن إطلاق الصاروخين يدل على الطبيعة «المزعزعة للاستقرار» لبرامج الصواريخ الكورية الشمالية.

وتهدف عمليات إطلاق صواريخ كوريا الشمالية، عادة إلى تطوير قدرات جديدة، لكن الأستاذ في جامعة إيوا في سول، ليف إريك إيسلي يرى أن التجارب الأخيرة التي جرت «من أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة من اليوم، قد تهدف إلى إظهار حالة استعداد عسكري».

وقال إريك إيسلي، لوكالة «فرانس برس»، «إنها ليست لمجرد الدفاع عن النفس والردع كما تزعم بيونغ يانغ»، معتبرًا أن «نظام كيم يحاول إجبار سول وطوكيو وواشنطن على التخلي عن التعاون الأمني بينها».

لكن في اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في سول عقب التجربة الأخيرة، تعهد مسؤولون كوريون جنوبيون بتعزيز هذا التعاون، كما ورد في بيان.

عدد قياسي للتجارب النووية الكورية الشمالية

وأجرت كوريا الشمالية عددًا قياسيًا من التجارب منذ بداية العام، وقد تبنت عقيدة جديدة في سبتمبر الماضي، تؤكد أن وضعها كقوة نووية «لا رجعة عنه».

وردًا على التهديد المتزايد من الشمال، أجرت سول وطوكيو وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة، وأعيد نشر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» ومجموعتها الضاربة في المنطقة الأسبوع الماضي.

لا عقوبات جديدة

ويرى محللون أن بيونغ يانغ استغلت الخلاف داخل مجلس الأمن الدولي، لإجراء مزيد التجارب الأكثر تقدمًا لأسلحة.

وعقد مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، اجتماعًا طارئًا بعد تحليق صاروخ كوري شمالي فوق اليابان، لكن خلال هذا الاجتماع انتقدت الصين، الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، ومصدر دعمها الاقتصادي أيضًا، واشنطن لأنها تسببت بعمليات الإطلاق هذه من خلال مناوراتها في المنطقة.

وفي مايو الماضي استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو)، ضد تشديد العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، كما كانت تريد واشنطن.

«دليل على استعداد لتجربة نووية»

ورأت سو كيم، المحللة في مؤسسة «راند كوربوريشن»، أن كيم جونغ أون يستفيد من العلاقات السيئة للولايات المتحدة مع روسيا والصين، «لذلك من غير المرجح أن نرى موسكو أو بكين تدعمان الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية في أي وقت قريب»، على حد قولها.

وتحذر سول وواشنطن منذ أشهر من أن بيونغ يانغ ستجري تجربة نووية أخرى، على الأرجح بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المقرر افتتاحه في 16 أكتوبر.

وقال أنكيت باندا المحلل الأمني في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إن «سلسلة من الاختبارات الصاروخية مثل تلك التي رأيناها يمكن أن تكون دليلًا على استعداد لتجربة نووية، لكن من الصعب جدًا التكهن (بموعدها) بدقة»، مضيفًا أن «تجرية يمكن أن تجري فور إصدار كيم الأمر تقريبًا».