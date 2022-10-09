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17 قتيلاً على الأقل في قصف جديد على زابوريجيا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 09:16 صباحا
17 قتيلاً على الأقل في قصف جديد على زابوريجيا الأوكرانية
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 قتل 17 شخصاً على الأقل الأحد في قصف على مدينة زابوريجيا (جنوب أوكرانيا)، بعد ثلاثة أيام على وقوع ضربات خلفت 17 قتيلاً، وفق مصادر رسمية.

وقال الأمين العام لمجلس بلدية المدينة أناتولي كورتيف على حسابه في تلغرام «بعد هجوم ليلي بالصواريخ على زابوريجيا، قُتل 17 شخصًا»، وفق حصيلة أولية نقلتها وكالة «فرانس برس».

انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا 
واستحوذت روسيا رسميًا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي تحتلها عسكريًا منذ شهور، بموجب مرسوم وقعه الأربعاء رئيسها فلاديمير بوتين.

ويوم السبت، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم)، إن التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا بسبب قصف. وذكرت «إنرجواتوم»، أن المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل بالديزل، وفق وكالة «يورو نيوز»

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