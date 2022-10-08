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تشاد.. «الحوار الوطني» يبقي محمد إدريس ديبي رئيسًا انتقاليًا لعامين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 09:46 مساء
تشاد.. «الحوار الوطني» يبقي محمد إدريس ديبي رئيسًا انتقاليًا لعامين
محمد إدريس ديبي تولى السلطة في أبريل 2021 على رأس المجلس العسكري الانتقالي. (الإنترنت)
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سمى «الحوار الوطني الشامل والسيادي» في تشاد، السبت، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رسميًا، رئيسًا لمرحلة «انتقالية» تستمر عامين تمهيدًا لاجراء انتخابات «شفافة»، وذلك بعد 18 شهرًا من تسلمه الحكم على رأس مجلس عسكري.

وقاطع هذا الحوار قسم كبير من المعارضة السياسية والمجتمع المدني، منددين بـ«توريث» الحكم، إضافة الى عدد من أقوى حركات التمرد المسلحة. وصادق المنتدى أيضًا على إمكان ترشح ديبي للانتخابات الرئاسية مع انتهاء المرحلة الانتقالية، وذلك رغم وعد معاكس قدم للمجتمع الدولي قبل 18 شهرًا، وفق «فرانس برس».

واختتم السبت في نجامينا «الحوار الوطني الشامل والسيادي» الذي افتتح في 20 أغسطس بعد إرجائه مرارًا، بخطاب ألقاه الجنرال ديبي (38 عامًا).

الخروج من سيناريو الرعب
وعبّر رئيس الدولة عن «اعتزازه» أمام المجتمعين في المؤتمر الذين سمحوا «بالخروج من سيناريو الرعب»، ووعد خصوصًا بـ«مرحلة انتقالية جديدة» مخصصة «لالتزام المهل المحددة من أجل العودة إلى النظام الدستوري».

وكان الجيش أعلنه رئيسًا انتقاليًا في 20 أبريل 2021، على رأس مجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالًا، في اليوم نفسه لإعلان وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قتل على الجبهة بعدما حكم تشاد بقبضة حديد طوال نحو ثلاثين عامًا.

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ووعد الجنرالات يومها بإجراء «انتخابات حرة وديمقراطية» في ختام مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرًا قابلة للتمديد مرة واحدة، بعدما قاموا بحل البرلمان والحكومة وإلغاء الدستور.

تمديد الانتقال ليصبح 24 شهرا
وقبل أسبوع، تبنى «الحوار الوطني الشامل والسيادي» قرارات عدة بينها تمديد الانتقال ليصبح 24 شهرًا، ومنح أعضاء المجلس العسكري، وبينهم ديبي، حق الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها.

وصل ديبي، بزيّ الجنرال ومعتمرًا القبعة الحمراء للحرس الرئاسي الذي كان يقوده عند وفاة والده، إلى قصر 15 يناير، ملوحًا للحشد من على سقف سيارة رباعية الدفع مدرّعة ومحاطة بالجنود.

وكرّر ديبي التزام ما اعلنه تلبية لطلب المجموعات المتمردة في إطار اتفاقات الدوحة في الثامن من أغسطس، لجهة الافراج عن أسرى حرب مقابل وقف لإطلاق النار ومشاركة الفصائل المتمردة في الحوار رغم مقاطعة اثنين من أكبر تلك الفصائل.

ديبي وعد بألا يترشح للانتخابات بعد المرحلة الانتقالية
وكان الإطار الدائم للتشاور، وهو تحالف يضمّ نحو عشرين جماعة متمرّدة، عارض لقاءات الدوحة و«الحوار الوطني الشامل والسيادي»، قد انتقد مسبقًا الجمعة «كرنفالًا (...) لا يقوم إلّا بإضفاء الشرعية على الخلافة الأسرية ويديم نظامًا فاسدًا».

وقال منسق منصة «واكيت تاما» المعارضة ماكس لوولنغار  إن ديبي «وعد بألّا يترشّح للانتخابات بعد المرحلة الانتقالية، وعلى هذا الأساس اعترف به المجتمع الدولي». وتضمّ هذه المنصة قسما كبيرًا من المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي قاطعت «الحوار الوطني الشامل والسيادي».

وفي 19 سبتمبر، طالب الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري بعدم تمديد الفترة الانتقالية وذكّر «بشكل قاطع بأنه لا يمكن لأي عضو في المجلس العسكري الانتقالي أن يكون مرشحًا للانتخابات عند انتهاء الفترة الانتقالية».

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