بوركينا فاسو تنظم «مؤتمرا وطنيا» لتعيين رئيس انتقالي يومي 14 و15 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرجل القوي الجديد في بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، السبت تنظيم «مؤتمر وطني» يومي 14 و15 أكتوبر لاختيار رئيس انتقالي قبل تنظيم انتخابات عام 2024 في البلد الذي تقوّضه الهجمات الجهادية وشهد انقلابين في ثمانية أشهر.

وجاء في مرسوم الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إثر انقلاب قبل أسبوع «في ضوء اعتماد الميثاق الانتقالي، يعقد مؤتمر وطني يومي 14 و15 أكتوبر» في العاصمة واغادوغو، بحسب «فرانس برس».

إدارة «الشؤون اليومية» حتى تعيين رئيس انتقالي جديد

وكان الكابتن تراوري الذي تم تعيينه رسميا رئيسا للدولة الأربعاء، قد أعلن قبل يومين أنه سيدير فقط «الشؤون اليومية» حتى تعيين رئيس انتقالي جديد - مدني أو عسكري - في ختام «مؤتمر وطني»سيعقد «قبل نهاية العام». ويشارك في المؤتمر الوطني ممثلون للقوى السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني.

أطاح تراوري (34 عاما) اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي وصل بدوره إلى السلطة إثر انقلاب مطيحا الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.

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وأكد تراوري بعد لقاء الثلاثاء مع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أن واغادوغو ستواصل احترام الالتزامات التي تعهدت بها في عهد داميبا، ولا سيما في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة في موعد أقصاه يوليو 2024.

كبح التدهور الأمني المستمر في البلد

برر الضابط الشاب انقلابه بعجز دميبا عن كبح التدهور الأمني المستمر في البلد الذي يعاني هجمات «إرهابية» منذ عام 2015. وتلك هي الذريعة نفسها التي استخدمها داميبا لتبرير انقلابه في 24 يناير ضد الرئيس كابوري.

في الأشهر الأخيرة، تزايدت الهجمات التي أودت بعشرات المدنيين والعسكريين في شمال بوركينا فاسو وشرقها حيث باتت مدن تخضع لحصار من «المسلحين». في 26 سبتمبر، وقع هجوم دام تبناه تنظيم القاعدة في جاسكيندي بشمال البلاد، واعتُبر أنه من الأسباب التي أدت إلى الانقلاب.

واستهدف الهجوم قافلة إمداد مؤلفة من أكثر من 200 شاحنة كانت متجهة إلى مدينة جيبو، وقُتل فيه ما لا يقل عن 37 شخصا هم 27 عسكريا وعشرة مدنيين. وأقيمت مراسم تكريم للضحايا العسكريين السبت في واغادوغو في حضور إبراهيم تراوري.

منح الضحايا أوسمة بعد مقتلهم في قاعدة سانغولي

ومنح الضحايا أوسمة بعد مقتلهم في قاعدة سانغولي لاميزانا، إحدى أكبر الثكنات في العاصمة. وكان تراوري قد استقبل الجمعة سفراء الدول الأجنبية وطلب منهم دعمه «لإنقاذ وطننا وأرضنا وشعبنا».

كما استقبل بعد أيام من الانقلاب وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جاء لتقييم الوضع بعد يومين من الارتباك عارض خلالها داميبا إقالته. وفي نهاية الزيارة، قال عضو الوفد الرئيس النيجيري السابق محمدو إيسوفو، إن الوفد غادر «واثقا» باحترام بوركينا فاسو لالتزاماتها السابقة.

وتولى إبراهيم تراوري زمام الأمور في دولة تمزقها الحرب منذ عام 2015، وقد أدت الهجمات المنتظمة التي تشنها الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» إلى مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص. وبات أكثر من 40 بالمئة من الأراضي خارج سيطرة الدولة، ولا سيما في المناطق الحدودية مع مالي والنيجر.