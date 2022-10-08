وزيرة الدفاع الألمانية تطالب حلف الـ«ناتو» بحماية نفسه من روسيا وبوتين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، السبت، إن على حلف شمال الأطلسي بذل مزيد من الجهد لحماية نفسه من روسيا ومن الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، قائلة: «لأننا لا نستطيع أن نعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب أوهام العظمة لبوتين».

وأضافت لامبرشت خلال زيارتها للقوات الألمانية في ليتوانيا «هناك شيء واحد مؤكد.. الوضع الحالي يعني أن علينا بذل مزيد من الجهد معا. والحرب العدوانية الروسية الوحشية في أوكرانيا تزداد وحشية وانعدام ضمير... تهديد روسيا بالأسلحة النووية يثبت أن السلطات الروسية لا تتورع عن فعل أي شيء»، بحسب «رويترز».

وقالت الولايات المتحدة مرارا إنها لا ترى أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية على الرغم مما تقول إنه «استعراض بوتين للقوة النووية».

ألمانيا ترسل قوات إلى ليتوانيا

وأرسلت ألمانيا أول قوات لها إلى ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، على حدود روسيا، في عام 2017 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ووافقت ألمانيا على تعزيز هذه القوة بشكل كبير في يونيو حزيران ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

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وقالت لامبرشت «نقف بجانب حلفائنا. سمعنا تهديدات روسيا إلى ليتوانيا التي كانت تنفذ عقوبات أوروبية على الحدود مع كالينينجراد. هذه ليست التهديدات الأولى تقريبا ويجب أن نأخذها على محمل الجد وأن نكون مستعدين».