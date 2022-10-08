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الرئاسة الأوكرانية تشير إلى «ضلوع روسي» في الانفجار على جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 06:03 مساء
الرئاسة الأوكرانية تشير إلى «ضلوع روسي» في الانفجار على جسر القرم
تفجير يستهدف جسر كيرتش الذي يربط القرم بروسيا. (الإنترنت)
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اشارت الرئاسة الأوكرانية السبت إلى أن الانفجار الذي خلف اضرارا في جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة، هو نتيجة نضال داخلي في أوساط الحكم في موسكو، لافتة الى «ضلوع روسي» في ما حصل.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تعليق نشرته الرئاسة «من الملائم أن نلاحظ أن الشاحنة التي انفجرت، وفق كل المؤشرات، دخلت الجسر من الجانب الروسي. اذن، ينبغي البحث عن الاجوبة في روسيا (...) كل ذلك يشير بوضوح الى ضلوع روسي»، بحسب «فرانس برس».

روسيا تنتقد رد الفعل الأوكراني
انتقدت روسيا السبت، رد الفعل الأوكراني على الانفجار الذي ألحق أضرارًا بجسر القرم الذي يعد منشأة رئيسية، ويشكل رمزًا لضم روسيا لشبه الجزيرة، معتبرة أنه يدل على «الطبيعة الإرهابية» لكييف.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن «رد فعل نظام كييف على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية يظهر طبيعته الإرهابية»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وتحدثت أوكرانيا بسخرية، وأطلقت نكاتا بعد انفجار سيارة مفخخة على الجسر، دون أن تعلن مسؤوليتها عن الانفجار. وأظهرت لقطات تلفزيونية جرى بثها على الإنترنت انفجارًا هائلًا في الجسر، الذي بنته موسكو، ويربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.

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وفي هذه الصور، يبدو أن مصدر الانفجار شاحنة بيضاء كانت تسير على الجسر ليلاً مع عدد قليل من المركبات الأخرى، وألحق الانفجار أضرارًا بالطريق السريع والسكة الحديد.

تعليقات أوكرانية ساخرة
وشبهت وزارة الدفاع الأوكرانية الهجوم بالعملية التي سمحت بإغراق الطراد موسكفا في البحر الأسود في أبريل الماضي، وكان يعد «رمزًا آخر للقوة الروسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية»، وكتبت على موقع تويتر «ماذا ينتظر الروس أيضًا؟».

من جهتها، نشرت أجهزة الأمن في كييف على تلغرام قصيدة جرى تحويرها للشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، حول «الشمس التي تشرق على الجسر المحترق»، قائلة «اليوم هو فرصة مثالية لمراجعة بعض قصائد تاراس شيفتشينكو».

أما جريدة «البريد الأوكراني»، فقد أعلنت أنها تستعد لطباعة طوابع تحمل صورة «جسر القرم أو بشكل أدق ما تبقى منه». ونشر رئيسها إيغور سميليانسكي تصميم هذه الطوابع الجديدة على «فيسبوك»، ورسم في واحد من الطوابع انفجارًا على جسر القرم.

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