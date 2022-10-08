Atwasat

استئناف حركة السيارات على جسر القرم بعد تعطلها بسبب انفجار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 04:15 مساء
استئناف حركة السيارات على جسر القرم بعد تعطلها بسبب انفجار
النيران مشتعلة على جسر القرم الروسي، 8 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

استؤنفت، السبت، حركة السيارات على جسر القرم الذي أُصيب بأضرار قبل بضع ساعات جراء انفجار شاحنة مفخخة، بحسب ما أفادت السلطات في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو العام 2014.

وقال حاكم القرم، سيرغي أكسيونوف على «تلغرام»، «بدأت حركة السيارات على جسر القرم. الحركة فُتحت أمام السيارات والحافلات مع عمليات تفتيش كاملة»، بحسب «فرانس برس».

أدى حريق كبير نجم عن انفجار سيارة مفخخة إلى توقف الحركة على جسر القرم، المنشأة الأساسية، ورمز ضم شبه الجزيرة الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه، كما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، من دون أن تتهم أوكرانيا.

ويظهر في لقطات للجسر يجري تداولها عبر الإنترنت خط السكة الحديد مشتعلًا على امتداد عشرات الأمتار وقسم منهار من الطريق، فيما قتل ثلاثة على الأقل في الحادث.

الجسر ينقل المعدات العسكرية للروس المقاتلين في أوكرانيا 
وهذا الجسر الذي بُني بكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها، بالأراضي الروسية، يُستخدم خصوصًا لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وألحق الانفجار أضرارًا بالغة بالجسر. وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بشأن الحادث الذي وقع على جسر القرم، موضحة أن الانفجار وقع بعد انفجار شاحنة.

وأضافت أن انفجار السيارة المفخخة أدى إلى اشتعال النار في سبعة مقطورات صهاريج للسكك الحديدية كانت متوجهة إلى شبه جزيرة القرم. من جهتها، قالت لجنة مكافحة الإرهاب إن مسارين للطرق انهارا جزئيًا، مشيرة إلى أن قوس الجسر لم يتأثر.

-  انفجار على جسر القرم الروسي.. موسكو تفتح تحقيقا جنائيا والاتهامات تلاحق أوكرانيا
-  روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا بعد سلسلة نكسات

ووفق الوكالة الفرنسية، فإنه في حال كانت أوكرانيا وراء الحريق والانفجار على جسر القرم، فذلك سيشكل ضربة لروسيا تتمثل بتمكن القوات الأوكرانية من إلحاق أضرار ببنية تحتية حيوية وبعيدة عن الجبهة.

وتواجه روسيا سلسلة من الانتكاسات العسكرية منذ بداية سبتمبر الماضي، إذ أُجبرت قواتها على التراجع في شمال شرق البلاد وجنوبها ولا سيما في منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم والتي أعلن بوتين ضمها.

بوتين يأمر بتشكيل لجنة لتحديد ملابسات الحادث
وقال الناطق باسم الكرملين لوكالة «ريا نوفوستي» إن فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لتحديد الوقائع. وذكرت وكالات أنباء روسية أنه جرى إيقاف حركة السكك الحديدية والطرق، وإنشاء عبارات للسماح بالعبور.

ووعدت لجنة التحقيق الروسية، هيئة التحقيق الرئيسية في البلاد بكشف كل الأشخاص المرتبطين بهذه الجريمة، وفتحت تحقيقا جنائيا. ودان رئيس برلمان القرم الذي أقامته روسيا فلاديمير كونستانتينوف، ما سماه «ضربة وجهها مخربون أوكرانيون».

ولم تعلق أوكرانيا على الحادث، لكن رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أندريه إيرماك، نشر في تغريدة على «تويتر» رسمًا تعبيريًا لجسر وسط سحب من الدخان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الأميركي يقترب من بلوغ أقصى إمكاناته لإمداد أوكرانيا بالذخائر
الجيش الأميركي يقترب من بلوغ أقصى إمكاناته لإمداد أوكرانيا ...
انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية
انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية
روسيا تدين رد فعل أوكرانيا على انفجار جسر القرم
روسيا تدين رد فعل أوكرانيا على انفجار جسر القرم
روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا بعد سلسلة نكسات
روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا بعد سلسلة نكسات
تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا بسبب عمل تخريبي
تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا بسبب عمل تخريبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
المزيد
احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الرابع.. صدامات في الشوارع وإضرابات بين العمال
احتجاجات إيران تدخل أسبوعها الرابع.. صدامات في الشوارع ......
استئناف حركة السيارات على جسر القرم بعد تعطلها بسبب انفجار
استئناف حركة السيارات على جسر القرم بعد تعطلها بسبب انفجار...
الحزن يخيم على تايلاند مع تأبين أطفال سقطوا في هجوم بالطعن وإطلاق النار
الحزن يخيم على تايلاند مع تأبين أطفال سقطوا في هجوم بالطعن ......
تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا بسبب عمل تخريبي
تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا بسبب عمل تخريبي...
روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا بعد سلسلة نكسات
روسيا تستبدل قائد قواتها في أوكرانيا بعد سلسلة نكسات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط