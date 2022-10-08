الحزن يخيم على تايلاند مع تأبين أطفال سقطوا في هجوم بالطعن وإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

صلّت العائلات المفجوعة السبت من أجل ضحايا مجزرة استهدفت حضانة في تايلاند، بينما أكد ملك البلاد ماها فاجيرالونغكورن بأنه «يشاطرها الحزن»، في تفاعل علني نادر من نوعه بين الملك ورعاياه.

والتقى الملك الناجين وأقارب الضحايا في مستشفى في محافظة نونغ بوا لام، فو في وقت متأخر الجمعة، بعد يوم من قتل شرطي سابق 24 طفلا و12 بالغا في هجوم بإطلاق النار والسلاح الأبيض في منطقة ريفية هادئة، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصلّت العائلات والمعزّون في معبد بوذي اليوم السبت، مع بدء مراسم جنازة تستمر ثلاثة أيام لضحايا إحدى أسوأ عمليات القتل الجماعي التي تشهدها تايلاند في تاريخها.

وامتزجت رائحة البخور مع روائح باقات زهور كثيرة، وضعت حول التوابيت التي حملت العديد منها صورا لوجوه مبتسمة هي للأطفال الذين قتلهم السرجنت السابق في الشرطة بانيا خمراب (34 عاما).

وتراكمت الزهور والدمى التي جرى تقديمها كهدايا للضحايا عند بوابات الحضانة، بينما يجد سكان منطقة نا كلانغ الريفية الصغيرة صعوبة في استيعاب ما حصل.

وقال ويرابول سونجاي (38 عاما) لـ«فرانس برس»، بعدما ترك هدية «لدي ابن ويهوى اللعب بالسيارات، لذا فكرت بأن الأطفال الذين قتلوا في الاعتداء سيحبونها أيضا، كانوا في عمر ابني تقريبا».

زيارة نادرة للملك

بينما قدّم الملك تعازيه وعرض مساعدته خلال الزيارة التي أجراها إلى المستشفى، انحنت العائلات المفجوعة على الأرض، كما هي العادة في تايلاند بحضور الملك الذي يعد شبه إله.

وقال فاجيرالونغكورن، في تسجيل مصوّر نشر على الإنترنت السبت «أتيت لأقدم لكم دعمي.. أشعر بحزن بالغ لما حصل.. أشاطركم ألمكم وحزنكم»، مضيفا «لا توجد كلمات يمكنها التعبير عن حجم الأسى.. أدعمكم جميعا وأتمنى بأن تتحلوا بالقوة، ليخفف ذلك عن أرواح الأطفال»، وشدد الملك الذي رافقته الملكة سوتيدا، على أنه سيصلي من أجل القتلى، وقال «علينا بذل كل ما في وسعنا».

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جاءت زيارته بعد يوم حداد في الحضانة الصغيرة الواقعة على أطراف قرية على بعد حوالى 500 كلم شمال بانكوك، ووضع الآباء الذين أجهشوا بالبكاء الورود البيضاء واحدة تلو الأخرى على درجات الحضانة.

وروت ديونفين سرينامبوري، جدة أحد الضحايا، تفاصيل الاعتداء المروع، وقالت لـ«فرانس برس»، «كان الأطفال نائمين.. لم يستخدم مسدسا، استخدم سكينا فقط»، مضيفا «جرح وجه حفيدي من هنا إلى هنا»، بينما رسمت بإصبعها خطا قطريا يمر في وجهها، وأكدت «تشوّه وجهه بالكامل».

وأحدث الاعتداء صدمة في تايلاند وتسبب بحالة ذعر حول العالم، حيث أقامت الجالية التايلاندية في مدينة ملبورن الأسترالية السبت، وقفة بالشموع حدادا على الضحايا.

«معلّمة في الجنة»

وانضم رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، إلى صفوف المعزين الجمعة، فوضع الزهور ووزّع شيكات تعويضات على العائلات المفجوعة.

وانهار البعض بالبكاء بينما تشبّثوا بألعاب أو بطانيات أطفالهم المفضلة، وفي إحدى الحالات، بقارورة حليب نصف ممتلئة، وكان من بين القتلى المدرّسة الحامل سوبابورن بامونغموك، التي نشر زوجها سيكسان سريراتش، رسالة تأبين مؤثرة على فيسبوك، قائلا «أرغب بأن أشكرك على كل الدعم الذي قدمتيه لي ولعائلتي. أتّمت زوجتي كل مهامها كمدرّسة»، مضيفا «أرجو بأن تكوني معلّمة في الجنة أيضا.. طفلي، أرجو منك أن تعتني بوالدتك في الجنة».

تفاصيل واقعة الهجوم على الحضانة

واقتحم المهاجم الحضانة قرابة الساعة 12,30 (05,30 ت غ) الخميس، ونفّذ هجومه باستخدام مسدسه، الذي يملكه بشكل قانوني وبسكين، وتوجّه لاحقا إلى منزله حيث قتل زوجته وابنه قبل أن ينتحر، بحسب ما أفادت الشرطة، لينتهي الهجوم حوالى الساحة 15,00.

وقتل في المجموع 24 طفلا - 21 صبيا وثلاث بنات - إضافة إلى 12 بالغا، وأفاد محققون في الشرطة أن معظم الضحايا قتلوا جراء إصابات بالسكين والمسدس معا.

وأمر برايوت بتحقيق سريع في المجزرة بينما أكدت الشرطة أنها ستستجوب 180 شاهدا.

وأفاد ضباط كبار بأن بانيا أقيل من جهاز الشرطة بسبب إدمانه على المخدرات، بينما قال عدد من السكان لـ«فرانس برس»، إنه كان معروفا بإدمانه على الميثامفيتامين.