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تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا بسبب عمل تخريبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 03:54 مساء
تعطل شبكة القطارات في شمال ألمانيا بسبب عمل تخريبي
مقاعد قطار. (الإنترنت)
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 قالت وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، إن عملًا تخريبيًا كان وراء تعطل في شبكة القطارات في شمال ألمانيا، السبت 8 أكتوبر 2022.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الشركة قوله: «بسبب تخريب الكابلات المتصلة بخط السكك الحديدية أوقفت دويتشه بان النقل عبر خط السكك الحديدية في الشمال هذا الصباح لقرابة ثلاث ساعات»، بحسب «مونت كارلو الدولية».

وقالت الشركة، على حسابها بموقع «تويتر»، إن النقل عبر السكك الحديدية في شمال البلاد ظل مضطربًا بعد توقفه لعدة ساعات بسبب مشكلة في اتصالات الراديو.

شبكة اتصالات دويتشه بان تعرضت لتخريب
ويؤثر اضطراب النقل على الخدمات في أنحاء ولاية ساكسونيا السفلى، ومدينتي بريمن وهامبورغ، إضافة إلى توقف رحلات السكك الحديدية الدولية إلى الدنمارك وهولندا.

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وذكرت مجلة «دير شبيغل»، نقلًا عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن شبكة اتصالات دويتشه بان تعرضت لتخريب في مكانين. وقالت المجلة إنه لم يتبين بعد إن كان التعطل ناتجًا عن عمل تخريبي مقصود أم عرضي مثل أعمال التشييد على سبيل المثال.

ولم يتسنَ حتى الآن التواصل مع الشركة أو وزارة الداخلية للتعليق.

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