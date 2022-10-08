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روسيا تدين رد فعل أوكرانيا على انفجار جسر القرم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 03:18 مساء
روسيا تدين رد فعل أوكرانيا على انفجار جسر القرم
النيران مشتعلة على جسر القرم الروسي، 8 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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انتقدت روسيا السبت، رد الفعل الأوكراني على الانفجار الذي ألحق أضرارًا بجسر القرم الذي يعد منشأة رئيسية، ويشكل رمزًا لضم روسيا لشبه الجزيرة، معتبرة أنه يدل على «الطبيعة الإرهابية» لكييف.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها إن «رد فعل نظام كييف على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية يظهر طبيعته الإرهابية»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وتحدثت أوكرانيا بسخرية، وأطلقت نكاتا بعد انفجار سيارة مفخخة على الجسر، دون أن تعلن مسؤوليتها عن الانفجار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جرى بثها على الإنترنت انفجارًا هائلًا في الجسر، الذي بنته موسكو، ويربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.

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وفي هذه الصور، يبدو أن مصدر الانفجار شاحنة بيضاء كانت تسير على الجسر ليلاً مع عدد قليل من المركبات الأخرى، وألحق الانفجار أضرارًا بالطريق السريع والسكة الحديد.

تعليقات أوكرانية ساخرة
وشبهت وزارة الدفاع الأوكرانية الهجوم بالعملية التي سمحت بإغراق الطراد موسكفا في البحر الأسود في أبريل الماضي، وكان يعد «رمزًا آخر للقوة الروسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية»، وكتبت على موقع تويتر «ماذا ينتظر الروس أيضًا؟».

من جهتها، نشرت أجهزة الأمن في كييف على تلغرام قصيدة جرى تحويرها للشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، حول «الشمس التي تشرق على الجسر المحترق»، قائلة «اليوم هو فرصة مثالية لمراجعة بعض قصائد تاراس شيفتشينكو».

أما جريدة «البريد الأوكراني»، فقد أعلنت أنها تستعد لطباعة طوابع تحمل صورة «جسر القرم أو بشكل أدق ما تبقى منه».

ونشر رئيسها إيغور سميليانسكي تصميم هذه الطوابع الجديدة على «فيسبوك»، ورسم في واحد من الطوابع انفجارًا على جسر القرم.

طوابع بريد للاحتفال بتدمير الطراد موسكفا
وكانت إدارة البريد الأوكرانية طبعت في وقت سابق طوابع تحتفل بتدمير الطراد موسكفا، وأخرى تظهر دبابة روسية يجرها جرار أوكراني.

لكن لم يعلن أي مسؤول أوكراني، مسؤولية كييف المباشرة عن الهجوم على الجسر، الذي جاء في الوقت الذي احتفل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إن القوات الروسية التي تقاتل في مناطق ميكولايف وكريفي ريه وزابوريجيا بجنوب أوكرانيا، يمكن أن تتلقى جميع الإمدادات التي تحتاجها عبر الممرات البرية والبحرية القائمة، بعد تضرر جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم بشدة جراء انفجار.

وأدى الانفجار، الذي وقع السبت على الجسر إلى سقوط أجزاء منه مما أدى إلى توجيه حركة المرور في اتجاه واحد وألحق أضرارًا أيضًا بخطوط السكك الحديدية، فيما كان الجسر يستخدم لنقل القوات والإمدادات العسكرية الروسية عبر شبه الجزيرة إلى أجزاء أخرى من جنوب أوكرانيا.

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