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انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 02:51 مساء
انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم)، إن التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في وقت مبكر اليوم السبت بسبب قصف.

وذكرت «إنرجواتوم»، أن المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل بالديزل، وفق وكالة «يورو نيوز»

إمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل
وكتبت الشركة على تطبيق «تلغرام»: «بدأت مولدات الديزل العمل آليًا.. إمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل في هذا الوضع لمدة عشرة أيام».

- وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو عليها

واستحوذت روسيا رسميًا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي تحتلها عسكريًا منذ شهور، بموجب مرسوم وقعه الأربعاء رئيسها فلاديمير بوتين.

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