انفجار على جسر القرم الروسي.. موسكو تفتح تحقيقا جنائيا والاتهامات تلاحق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أدى حريق كبير نجم عن انفجار سيارة مفخخة إلى توقف الحركة على جسر القرم، المنشأة الأساسية، ورمز ضم شبه الجزيرة الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه، كما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب من دون أن تتهم أوكرانيا.

ويظهر في لقطات للجسر يجري تداولها عبر الإنترنت خط السكة الحديد مشتعلًا على امتداد عشرات الأمتار وقسمًا منهارًا من الطريق، فيما قتل ثلاثة على الأقل في الحادث، حسب وكالة «فرانس برس».

الجسر ينقل المعدات العسكرية للروس المقاتلين في أوكرانيا

وهذا الجسر الذي بُني بكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها، بالأراضي الروسية، يُستخدم خصوصا لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وألحق الانفجار أضرارا بالغة بالجسر. وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن الحادث الذي وقع على جسر القرم، موضحة أن الانفجار وقع بعد انفجار شاحنة.

وأضافت أن انفجار السيارة المفخخة أدى إلى اشتعال النار في سبعة مقطورات صهاريج للسكك الحديدية كانت متوجهة إلى شبه جزيرة القرم.

من جهتها، قالت لجنة مكافحة الإرهاب إن مسارين للطرق انهارا جزئيا، مشيرة إلى أن قوس الجسر لم يتأثر.

ووفق الوكالة الفرنسية، فإنه في حال كانت أوكرانيا وراء الحريق والانفجار على جسر القرم، فذلك سيشكل ضربة لروسيا تتمثل بتمكن القوات الأوكرانية من إلحاق أضرار ببنية تحتية حيوية وبعيدة عن الجبهة.

وتواجه روسيا سلسلة من الانتكاسات العسكرية منذ بداية سبتمبر الماضي، إذ أُجبرت قواتها على التراجع في شمال شرق البلاد وجنوبها ولا سيما في منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم والتي أعلن بوتين ضمها.

بوتين يأمر بتشكيل لجنة لتحديد ملابسات الحادث

وقال الناطق باسم الكرملين لوكالة «ريا نوفوستي» إن فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية لتحديد الوقائع. وذكرت وكالات أنباء روسية أنه جرى إيقاف حركة السكك الحديدية والطرق، وإنشاء عبارات للسماح بالعبور.

ووعدت لجنة التحقيق الروسية، هيئة التحقيق الرئيسية في البلاد بكشف كل الأشخاص المرتبطين بهذه الجريمة، وفتحت تحقيقا جنائيا. ودان رئيس برلمان القرم الذي أقامته روسيا فلاديمير كونستانتينوف، ما سماه «ضربة وجهها مخربون أوكرانيون».

ولم تعلق أوكرانيا على الحادث، لكن رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أندريه إيرماك نشر في تغريدة على تويتر رسما تعبيريا لجسر وسط سحب من الدخان.

مستشار زيلينسكي يشيد ضمنيًا بتفجير الجسر

وكتب ميخايلو بودولياك، المستشار الآخر للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر، بالقول: «يجب تدمير كل شيء غير قانوني ويجب إعادة كل شيء مسروق إلى أوكرانيا».

وهذا الجسر ضروري لنقل الأشخاص والبضائع إلى شبه الجزيرة وكذلك إلى القوات المنتشرة في أوكرانيا. وفتح الجسر في 2018. وهو يمتد فوق مضيق كيرتش وأصبح رمزًا للضم في 2014.

وتؤكد روسيا أن الجسر آمن على الرغم من القتال في أوكرانيا لكنها هددت في الماضي كييف بالانتقام إذا هاجمت القوات الأوكرانية هذه البنية التحتية أو غيرها في شبه جزيرة القرم.

النيران مشتعلة على جسر القرم الروسي، 8 أكتوبر 2022. (الإنترنت)

النيران مشتعلة على جسر القرم الروسي، 8 أكتوبر 2022. (الإنترنت)