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انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 01:26 مساء
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا
بوتين خلال لقاء مع قادة كومنولث الدول المستقلة في قصر قسطنطين، بسان بطرسبورغ، 7 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على مواصلة الحرب وعدم الهزيمة في أوكرانيا، رغم النكسات التي تلحق بقواته أخيرًا والتشققات التي بدأت تظهر في روسيا نفسها، حسبما ترى وكالة «فرانس برس».

الوكالة الفرنسية قالت إن بوتين يواصل المضي قدمًا في «هروبه إلى الأمام»، من غير أن يرتسم أي سيناريو للخروج من الحرب ما بين استحالة الدخول في مفاوضات في الوقت الحاضر، والتلويح باستخدام السلاح النووي.

هل الحل في أوكرانيا بات بعيد المنال؟
ومع ضم مناطق أوكرانية وتعبئة مئات آلاف الروس وخطاب الكرملين المتوعد، تقول الباحثة ماري دومولان من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «إننا نبتعد عن الحل أكثر مما نقترب منه».

وترى فرنسا أن بوتين انطلق في «هروب إلى الأمام»؛ فيما تحذر الولايات المتحدة من حرب نهاية العالم في حال استخدام السلاح النووي، متسائلة حول الخيارات المتاحة للرئيس الروسي.

بايدن يتساءل عن مصير بوتين
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس: «كيف سيجد بوتين مخرجًا؟ كيف يتموضع بحيث يحفظ ماء الوجه ولا يخسر جزءًا كبيرًا من سلطته في روسيا؟»؛ وهي أسئلة تتردد في جميع العواصم الغربية التي تسعى لفهم أهداف بوتين وتبحث عن وسيلة لوقف الحرب.

وأعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، المعارضة على غرار جميع دول أوروبا الشرقية لأي مساومة مع بوتين، أن المخرج الوحيد من هذا النزاع هو أن تخرج روسيا من أوكرانيا.

ووفق الوكالة الفرنسية، فإن الانسحاب الروسي غير مطروح. كما أنه ليس من الوارد في الوضع الراهن الدخول في أي مفاوضات سلام، وأن المستقبل يُحسم على الجبهة العسكرية، حيث استعادت أوكرانيا المبادرة على وقع هجمات مضادة.

ماكرون: ما زلنا في زمن الحرب
من جانبه، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي في مقابلة أجرتها معه جرائد من أوروبا الشرقية: «ما زلنا في زمن حرب»، بعدما دعا لفترة طويلة إلى التفاوض، وجرى اتهامه باعتماد موقف مهادن حيال روسيا.

لكنه أضاف أن الحرب «لن تنتهي بمعاهدة سلام، بل في التوقيت والشروط التي يختارها الأوكرانيون»، ولو أن باريس تردد أن الخروج من الحرب يجب أن يأخذ أيضا بالضرورات الأمنية الأوروبية.

وفيما وصفه دبلوماسيون بوتين بالدب الجريح الذي تزداد خطورته في لحظات الإصابة، يبقى من المستحيل كشف نوايا بوتين ولا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن اعتبار «ابتزازه النووي» جديًا.

مصدر فرنسي: إذا خسر بوتين الحرب فهذا يعني موته
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي للوكالة الفرنسية، أخيرًا، إن بوتين «في وضع صعب، هناك حرب لا يتمكن من الانتصار فيها، فما الذي يمكن أن يرضيه؟ لا ردّ لدينا. لكن التصعيد العمودي يبقى خطرًا ماثلًا. لا يمكن لديكتاتور أن يخسر حربًا، لأنه إن خسر فهذا يعني موته».

ويحض عدد من المحللين أوروبا والولايات المتحدة على عدم الرضوخ لـ«الابتزاز النووي» الذي يمارسه بوتين ومواصلة دعم أوكرانيا بحزم.

وكتب المؤرخ الأميركي تيموثي سنايدر على موقعه الإلكتروني أن الرئيس الروسي «يخسر الحرب التقليدية التي شنها. وهو يأمل أن تردع تلميحاته إلى الأسلحة النووية الديموقراطيات عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وتسمح له بكسب بعض الوقت لإبطاء الهجوم الأوكراني».

محاولات كسب الوقت
كذلك اعتبر الباحث جوريس فون بلاديل في مذكرة للمعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الدولية أن روسيا تحاول كسب الوقت على أمل أن تنهار الدول الأوروبية أمامها.

وذكر باحثون من بين المخارج الممكنة انهيار نظام بوتين، وهم يستندون إلى إشارات استياء ظهرت أخيرا في صفوف النخب الروسية حيال الهزائم في أوكرانيا، ولا سيما الانتقادات اللاذعة التي صدرت عن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ومؤسس مجموعة فاغنر شبه العسكرية القريبة من الكرملين إيفغيني بريغوجين.

كما انتقد عدد من المسؤولين والمشرفين على الدعاية الروسية حملة التعبئة الجزئية التي دفعت عشرات آلاف الروس إلى الفرار من البلاد، معتبرين أنها كانت فوضوية واعتباطية.

هل يتفكك النظام الروسي من الداخل؟
وأشارت الباحثة في معهد كارنيغي تاتيانا ستانوفايا، إلى أن النخب الروسية، خلافا لبوتين، لا تعتبر أن أوكرانيا تمثل مشكلة وجودية لروسيا.

وكتبت الباحثة في مجلة «فورين بوليسي» هذا الأسبوع أن «المسألة الجوهرية تكمن في معرفة ما إذا كانت النخب الروسية والمجتمع عموما مهيئة للحاق به في رحلته إلى الجحيم، أم أن بوتين فتح الطريق لسقوطه بنفسه بتصعيد رهانه الكارثي في أوكرانيا».

وأوردت جريدة «واشنطن بوست» أمس الجمعة أن أحد أفراد الدائرة المقربة من بوتين عبر له صراحة عن عدم موافقته على قيادة الحرب في أوكرانيا، غير أن مصادر في أجهزة الاستخبارات لفتت ردا على أسئلة الجريدة إلى عدم وجود مؤشرات إلى مخاطر بإطاحة النظام.

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