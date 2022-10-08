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حاكم دونيتسك: العثور على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بعد استعادتها من القوات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 12:39 مساء
حاكم دونيتسك: العثور على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بعد استعادتها من القوات الروسية
أخصائيو الطب الشرعي الأوكراني يوثقون الجثث من موقع دفن في مدينة إيزيوم الشرقية 16 سبتمبر 2022. (يورو نيوز)
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قال حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن السلطات الأوكرانية عثرت على مقبرة جماعية في بلدة ليمان بشرق البلاد بعد تحريرها أخيرًا من أيدي القوات الروسية.

وأضاف كيريلينكو، في منشور على الإنترنت الجمعة، أنه لم يتضح بعد عدد الجثث التي تحتويها المقبرة، وفق وكالة «رويترز».

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أوكرينفورم للأنباء، عن مسؤول كبير بالشرطة، قوله إن المقبرة تحتوي على 180 جثة.

- موسكو تؤكد «انسحاب» قواتها من بلدة ليمان الأوكرانية

وكانت القوات الأوكرانية استعادت ليمان من سيطرة القوات الروسية يوم السبت الماضي.

استخراج 436 جثة من مقبرة في إيزيوم
ودأبت السلطات الأوكرانية، على اتهام القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية في الأراضي التي تحتلها، وهو ما تنفيه موسكو.

والشهر الماضي، جرى استخراج 436 جثة من مقبرة في بلدة إيزيوم شمال شرق البلاد بعد تحريرها، وقال مسؤولون محليون إن معظمهم قتلوا على ما يبدو في أعمال عنف.

وكتب كيريلينكو، على «تلغرام»، أن المسؤولين في ليمان عثروا على «مقبرة جماعية وإنها ربما تحتوي، وفقا لمعلومات محلية، (على جثث) لجنود ومدنيين. ولم يتم التأكد بعد من العدد الدقيق»، مضيفا أنه جرى العثور أيضا على مقبرة ثانية بها 200 قبر تحتوي على جثث مدنيين، ولم يتضح من تعليقاته كيف ومتى لقوا حتفهم.

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