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تمديد مهمة البعثة الأممية لحقوق الإنسان في إثيوبيا لمدة عام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 10:12 صباحا
تمديد مهمة البعثة الأممية لحقوق الإنسان في إثيوبيا لمدة عام
قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في طريقها إلى إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، 9 يونيو 2022. (أ ف ب)
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صوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأغلبية ضئيلة على تمديد عمل لجنة من الخبراء مكلفة بمتابعة تحقيقها في الوضع المتردي لحقوق الإنسان في إثيوبيا، التي تشهد نزاعا مسلحا عنيفا، وذلك لمدة عام.

واعتمد النص الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأغلبية 21 صوتا، مقابل 19 صوتا ضده بما في ذلك كل الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، باستثناء ملاوي التي امتنعت عن التصويت مع ست دول أخرى، وفق وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرًا شفويًا عن الوضع الإنساني في إثيوبيا، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة مطلع 2023، وستتمكن الدول الـ47 الأعضاء في أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، من مناقشة نتائج التقرير في جلسة، ويفترض أن يقدم الخبراء تقريرا مكتوبا خلال عام واحد، ويندرج ذلك في إطار استمرارية وثيقة أولى قُدمت إلى المجلس في 19 سبتمبر الماضي.

استقطاب عميق وكراهية عرقية في أثيوبيا
وكانت اللجنة أشارت بعد ذلك إلى أن لديها «أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الانتهاكات (ضد الحقوق الأساسية) تتطابق في عدد من الحالات مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشددة على وجود «استقطاب عميق وكراهية عرقية في أثيوبيا».

ورأت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في هذا التصويت، «رسالة قوية إلى الأطراف المتحاربة (...) مفادها أنه يمكن محاكمة مرتكبي الانتهاكات يومًا ما»، وطالبت المنظمة الدول بتزويد اللجنة بالوسائل اللازمة للقيام بعملها، وهي مشكلة متكررة في هذا النوع من المهام.

أما منظمة العفو الدولية، فرأت أن «هذا القرار يمنح أملًا لضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، في أن هناك طرفًا يساندهم، وفي رصد كل المشتبه في ارتكابهم جرائم لضمان العدالة والحقيقة والتعويضات للضحايا».

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واندلع النزاع في إثيوبيا مطلع نوفمبر 2020، عندما شنت الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد، هجومًا على مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على هذه المنطقة في شمال إثيوبيا، وأدى استئناف القتال في 24 أغسطس إلى قطع هدنة استمرت خمسة أشهر، فيما يبقي الوضع الإنساني في تيغراي كارثيا.

وحرمت الحكومة الفدرالية وحلفاؤها نحو ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام، بينما أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى حرمان 90% من السكان من الحصول على مساعدة هم بحاجة ماسة إليها.

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