استطلاع: لولا سيحصد 53% من الأصوات وبولسونارو 47% في انتخابات البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

سيفوز الرئيس اليساري الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا بـ53% من الأصوات مقابل 47% للرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر، كما كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة.

وفي أجواء المنافسة الحادة للانتخابات التي ستجرى الدورة الثانية منها بعد أقل من ثلاثة أسابيع، تبادل بولسونارو ولولا الجمعة الاتهامات بالسكر والميل إلى أكل لحوم البشر. والاستطلاع الذي أجراه «داتافوليا» وهو الأول الذي ينشره المعهد المرجعي منذ الدورة الأولى التي جرت في الثاني من أكتوبر وفاز فيها لولا بـ48% من الأصوات مقابل 43% لبولسونارو، بهامش خطأ حدد بنقطتين مئويتين. وشمل الاستطلاع عينة من 2884 ناخبا وأجري من الأربعاء إلى الجمعة.

وواجهت معاهد استطلاعات الرأي في البرازيل انتقادات واسعة لأنها لم تتوقع النتيجة التي حققها الرئيس الحالي وتحدثت عن حصوله على 37% فقط من الأصوات في الدورة الأولى. وكشف آخر استطلاع نشره «داتافوليا» حينذاك أن لولا سيحصل على 50% من الأصوات وبولسونارو 36%.

وكشف استطلاع آخر أجراه معهد «أيبيك» حينذاك أن لولا سيحصل على 51% من الأصوات مقابل 37% لبولسونارو. وهذا المعهد قدر الأربعاء النسبة التي سيحصل عليها لولا في الدورة الثانية بـ55% مقابل 45% لبولسونارو. وكان الرئيس اليميني بدا سعيدُا مساء الدورة الأولى للانتخابات، وقال «هزمنا أكاذيب» الاقتراع.

بولسونارو قادر على أكل اللحم البشري

من جهة أخرى، نبش فريق حملة الرئيس اليساري الأسبق وبث تسجيل فيديو قديمًا يقول فيه بولسونارو إنه قادر على أكل اللحم البشري. وفي هذه المقابلة التي أجرتها معه جريدة «نيويورك تايمز» في 2016، يتحدث بولسونارو الذي كان آنذاك نائبًا فيدراليًا بسيطًا عن طقوس لمجموعة السكان الأصليين يانومامي في ولاية رورايما (شمال).

ويقول بولسونارو في التسجيل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «إنهم يطبخونها لمدة يومين أو ثلاثة أيام ويأكلونها مع الموز. أردت أن أرى الهندي يقوم بالطهو. قالوا لي (إذا رأيت ذلك، فعليك أن تأكله). أنا آكله!».

ويقول تعليق صوتي مرفق بالتسجيل «بعد كل الهراء الذي سمعته البرازيل من بولسونارو، هناك أمر آخر أكثر ترويعًا: انه يكشف أنه سيأكل لحمًا بشريًا. البرازيل لا تستطيع تحمل بولسونارو بعد الآن». ورد فريق بولسونارو قائلًا إن هذه التصريحات «أُخرجت من سياقها» وأعلن عن تقديم طعن للسلطات الانتخابية.

من جهته، نفى جونيور هيكوراري أحد قادة مجموعة اليانومامي، بشكل قاطع وجود طقوس أكل لحوم البشر في ثقافته. أما بولسونارو الذي يتهم لولا باستمرار بأنه «لص»، فقد وصف في مؤتمر صحفي الجمعة في قصر ألفورادا مقر إقامته الرسمي في برازيليا، الرئيس الأسبق بأنه «سكير».

وقال الرئيس المنتهية ولايته إن لولا «سيجلب عصابة من غير المؤهلين لقيادة البرازيل وهذا الأمر لن ينجح«، مؤكدًا أن «حريتنا على المحك! ». ورد الرئيس اليساري الأسبق بالقول إنه لن يرد على «لعبة بولسونارو». وأضاف «نواجه رجلا بلا روح ولا قلب».