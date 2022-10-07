Atwasat

فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 11:53 مساء
فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت
العلم الفرنسي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعت الخارجية الفرنسية الجمعة مواطنيها الذين «يزورون إيران إلى مغادرة البلاد في أقرب الآجال نظرا إلى مخاطر الاعتقال التعسفي التي يعرضون أنفسهم لها».

وقالت الخارجية في تحديث لنصائح السفر نشرته على موقعها الإلكتروني، إن «جميع الزوار الفرنسيين، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، معرضون لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «هذا الخطر يتعلق أيضا بالأشخاص الذين يجرون زيارة سياحية بسيطة»، مشيرة إلى أنه «في حال الاعتقال أو الاحتجاز، فإن احترام الحقوق الأساسية وسلامة الأشخاص ليس أمرا مضمونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي

باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار ...
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
عائدات النفط في ليبيا «نقمة» على التنمية: إنفاق دون خطط وتعاقدات جديدة في وجود عقود سابقة

عائدات النفط في ليبيا «نقمة» على التنمية: إنفاق دون خطط وتعاقدات جديدة في وجود ...
الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية

الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية
ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل

ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملك تايلاند يتفقد ضحايا مجزرة حضانة الأطفال
ملك تايلاند يتفقد ضحايا مجزرة حضانة الأطفال
البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي
البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي
القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة «ميموريال» في موسكو
القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة «ميموريال» في موسكو
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا...
المزيد
فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت
فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت...
«رويترز»: طائرة أميركية حلقت قرب خط «نورد ستريم» بالتزامن مع وقوع تسرب
«رويترز»: طائرة أميركية حلقت قرب خط «نورد ستريم» بالتزامن مع......
بايدن يحيي شجاعة الفائزين بنوبل للسلام في مواجهة «الترهيب والقمع»
بايدن يحيي شجاعة الفائزين بنوبل للسلام في مواجهة «الترهيب ......
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية ......
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط