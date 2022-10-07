Atwasat

«رويترز»: طائرة أميركية حلقت قرب خط «نورد ستريم» بالتزامن مع وقوع تسرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 11:31 مساء
«رويترز»: طائرة أميركية حلقت قرب خط «نورد ستريم» بالتزامن مع وقوع تسرب
تسرب الغاز في خط نورد ستريم 2 في بحر البلطيق وفق صورة أصدرتها قيادة الدفاع الدنماركية، 27 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

قالت وكالة  «رويترز» إن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية حلقت قرب موقع تسرب في خط أنابيب «نورد ستريم» الثاني في بحر البلطيق، وذلك في توقيت وقوع الحادث.

وسجل علماء الزلازل السويديون ما وصفوه «بانفجار تحت الماء» جنوب شرق جزيرة «بورنهولم» في البحر، بالتزامن مع رحلة الطائرة، وهي من نوع «بي 8 إيه بوسيدون»، فيما قالت واشنطن إنها «رحلة روتينية»، وفق الوكالة.

وأظهرت بيانات الطيران للطائرة، أنها أقلعت من أيسلندا، وحلقت في نمط دائري منتظم على شكل مضمار فوق بولندا قبل أن تتجه إلى منطقة خط أنابيب البلطيق.

- روسيا: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من «نورد ستريم2»
- «غازبروم»: روسيا ستستأنف تسليم شحنات الغاز لإيطاليا
- انتهاء تسرب الغاز من خط أنابيب «نورد ستريم2»
- تقرير: تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات

ولم يتسن على الفور تحديد هوية الطائرة بسبب عدم التوصل إلى رمز التعريف الخاص بها، لكن البحرية الأمريكية أكدت أنها طائرة أمريكية عندما قدمت لـ«رويترز» بيانات، حيث قالت الناطقة باسم البحرية إن الطائرة «لا علاقة لها بالتسريبات من خطوط أنابيب نورد ستريم».

وتجنب المسؤولون والحكومات الغربية حتى الآن توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى موسكو ، بينما رفضت روسيا أي مزاعم بالمسؤولية ووصفتها بأنها «غبية»، وألقت باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها بدلاً من ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان

احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران

المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية

«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية
ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي

قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي

حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية

تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية

إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملك تايلاند يتفقد ضحايا مجزرة حضانة الأطفال
ملك تايلاند يتفقد ضحايا مجزرة حضانة الأطفال
البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي
البيت الأبيض: لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي
القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة «ميموريال» في موسكو
القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة «ميموريال» في موسكو
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا...
المزيد
فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت
فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت...
«رويترز»: طائرة أميركية حلقت قرب خط «نورد ستريم» بالتزامن مع وقوع تسرب
«رويترز»: طائرة أميركية حلقت قرب خط «نورد ستريم» بالتزامن مع......
بايدن يحيي شجاعة الفائزين بنوبل للسلام في مواجهة «الترهيب والقمع»
بايدن يحيي شجاعة الفائزين بنوبل للسلام في مواجهة «الترهيب ......
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد
زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية ......
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها
كندا تمنع 10 آلاف مسؤول في النظام الإيراني من دخول أراضيها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط