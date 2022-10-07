بايدن يحيي شجاعة الفائزين بنوبل للسلام في مواجهة «الترهيب والقمع»

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، الفائزين بجائزة نوبل للسلام من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا؛ لدفاعهم عن حقوق الإنسان في مواجهة «الترهيب والقمع».

وقال بايدن في بيان «يذكرنا الفائزون بجائزة نوبل للسلام هذا العام بأنه حتى في أيام الحرب المظلمة وفي مواجهة الترهيب والقمع، لا يمكن القضاء على الرغبة الإنسانية المشتركة في الحقوق والكرامة».

الفائزون بنوبل للسلام

ومُنحت المكافأة مناصفة إلى الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، الذي لا يزال مسجوناً في بلاده، ومنظمتي «ميموريال» الروسية، و«مركز الحريات المدنية» الأوكرانية غير الحكوميتين.

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وقالت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت ريس أندرسن للصحفيين، إن اللجنة ترغب من خلال منحها الجائزة إلى الممثلين الثلاثة عن المجتمعات المدنية في أوروبا الشرقية، في «تكريم ثلاثة أبطال لافتين في الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية والتعايش السلمي في البلدان الثلاث المتجاورة».