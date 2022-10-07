زيلينسكي يعلن تحرير نحو 2500 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن قوات كييف استعادت نحو 2500 كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء هجومها المضاد في نهاية سبتمبر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «هذا الأسبوع وحده، حرر جنودنا 776 كيلومترا مربعا من الأراضي في شرق بلدنا و29 بلدة ستّ منها في منطقة لوغانسك. وفي المجموع، تم تحرير 2434 كيلومترا مربعا من أراضينا و96 بلدة منذ بداية هذه العملية الهجومية».

هجوم أوكراني موسع على جميع الجبهات

ويشنّ الجيش الأوكراني، هجوماً على جميع الجبهات منذ بداية سبتمبر، واستعاد بالفعل القسم الأكبر من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، ومناطق لوجستيّة مهمّة مثل إيزيوم وكوبيانسك وليمان، وفي المنطقة الأخيرة الواقعة في الشرق، وصل الجيش الروسي الذي كان شبه محاصر، إلى شفير كارثة، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأمس الخميس، أحصت أوكرانيا للمرّة الأولى، مكاسبها في الجنوب، كاشفةً أنّها استعادت 500 كيلومتر مربّع في أسبوعين، في وقتٍ أكّدت القوّات الروسيّة أنّها تُحافظ على صمود خطّها الدفاعي.

زيلينيسكي يدعو إلى «ضربات وقائية» ضد روسيا وموسكو تندد

وأعلن زيلينسكي، مساء الخميس، تحرير أكثر من 500 كيلومتر مربّع من الأراضي وعشرات القرى، في منطقة خيرسون وحدها، منذ أوّل أكتوبر. داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ «ضربات وقائيّة ليعلموا (الروس) ماذا سيكون مصيرهم إذا استخدموا» أسلحة نوويّة.

وهاجمت موسكو تلك التصريحات وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ «تصريحات مماثلة ليست سوى دعوة إلى البدء بحرب عالميّة جديدة مع تداعيات وحشيّة وغير متوقّعة»، حسبما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي.