القضاء الروسي يأمر بمصادرة مكاتب منظمة «ميموريال» في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، بمصادرة مكاتب منظمة «ميموريال» في موسكو، وذلك بعد بضع ساعات من نيل المنظمة غير الحكومية جائزة نوبل للسلام الى جانب ناشط بيلاروسي ومنظمة أوكرانية غير حكومية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقالت محكمة تفيرسكوي لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء إثر محاكمة جديدة استهدفت المنظمة، إن المكاتب الرئيسية لمنظمة «ميموريال» في روسيا «تحولت ممتلكات عامة».

ما هي منظمة «ميموريال»؟

ومنظمة «ميموريال» أو «مِمُريَال» بالروسية، هي جمعية روسية تاريخية ومدنية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان تأسست العام 1989 ويقع مقرها في موسكو وتعمل في عدد من الدول.

وحصلت المنظمة الحقوقية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 2009 على جائزة «سخاروف» لحرية الفكر تقديرًا لجهودها الحقوقية في هذا الشأن.