الفلبين والولايات المتحدة تجريان مناورات عسكرية مشتركة والصين تترقب

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت قوات مشاة البحرية الأميركية والفلبينية الجمعة، تدريبات شملت محاكاة اقتحام شاطئ بالقرب من حيود مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في إطار مناورات عسكرية مشتركة ساهم فيها أكثر من 3500 جندي.

وهذه هي التدريبات البحرية السنوية الأولى منذ تولي الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، السلطة في يونيو الماضي، كان سلفه رودريغو دوتيرتي (2016-2022) هدد بإلغاء المعاهدة العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة الحليفة منذ فترة طويلة، لمصلحة الصين، وفق وكالة «فرانس برس».

تحسين قدرة الجيش الفليبيني

والمناورات التي بدأت الإثنين الماضي ستستمر حتى 14 أكتوبر في جزيرة لوزون الرئيسية في الأرخبيل، وأحد أهدافها هو تحسين قدرة الجيش الفليبيني على الدفاع عن شوطئه.

وشارك حوالي 300 جندي الجمعة في المناورات على شاطئ مهجور في مقاطعة زامباليس على بعد حوالي 240 كيلومترًا شرق منطقة سكاربورو ريف المتنازع عليها، والتي استولت عليها الصين من الفلبين في 2012.

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وسكاربورو جزيرة مرجانية تعد من أغنى مناطق الصيد في المنطقة، فيما قال الناطق باسم مشاة البحرية الفلبينية، القائد إيمري توري، «نحن نستعد لأي تهديد سيظهر عاجلا أو آجلا».

سفن صينية في مهمة استطلاع

ويعتزم الرئيس فرديناند ماركوس الدفاع عن المياه الفلبينية، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بالاعتداء على حقوق بلاده البحرية، فيما رصدت 6 سفن صينية بينها أربع سفن لخفر السواحل وزورقان عسكريان حول سكاربورو الخميس خلال استطلاع جوي.

وقال الناطق باسم خفر السواحل أرماند باليلو «نجري عمليات مراقبة من أجل التواجد في المنطقة وأيضًا لصالح صيادينا».

وفي مواجهة التوتر المتصاعد في المنطقة، تحرص واشنطن على الحفاظ على هذه الاتفاقية الأمنية مع مانيلا، التي تسمح للجيش الأميركي خصوصا بالوصول إلى قواعد معينة في البلاد وتخزين المعدات العسكرية فيها.