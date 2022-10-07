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قتيلان و6 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 02:29 مساء
قتيلان و6 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس
عناصر من الشرطة الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون على الأقل بجروح، في هجوم بسلاح أبيض وقع الخميس خارج كازينو في مدينة لاس فيغاس الأميركية، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

وقال مفوّض الشرطة في المدينة جو لامباردو، خلال مؤتمر صحفي، إن الضحايا هم «من السياح والسكان المحليين»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووقع الهجوم أمام كازينو في جادة «ستريب» الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

المهاجم استخدم سكيناً كبيراً
وأوضح ناطق باسم شرطة المدينة جيمس لاروشيل، أنّ المهاجم استخدم سكيناً كبيراً.

وأدت الطعنات التي سددّها للمارة على طول الطريق إلى مقتل شخصين، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة حرجة، ويتلقى البقية العلاج في المستشفى.

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طارد عدد من المارة المهاجم الذي جرى لاحقاً توقيفه، ووصفته الشرطة بأنه رجل لاتيني في الثلاثينات، ولا يتحدر على الأرجح من المدينة.

وأنشئت مدينة لاس فيغاس في وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.

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