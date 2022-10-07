مسؤول قضائي إيراني: التحقيقات تشير لـ«انتحار» فتاة قضت في الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول قضائي إيراني أن التحقيقات الأولية تؤشر إلى أن الشابة سارينا اسماعيل زاده قضت «انتحارا»، وذلك بعد تقارير خارج البلاد عن وفاتها على هامش مشاركتها في احتجاجات تشهدها الجمهورية الإسلامية.

ونشر موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية ليل الخميس، ما قال إنها ايضاحات من المدعي العام لمحافظة ألبرز، حسين فاضلي هرينكدي، بشأن ما أوردته «وسائل إعلام معادية»، عن «مقتل فتاة من (مدينة) كرج اسمها سارينا اسماعيل زاده على يد قوات الأمن خلال التجمعات».

وتشهد إيران منذ ثلاثة أسابيع احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي، وأدت الاحتجاجات التي شارك فيها طلاب جامعات وتلامذة، إلى مقتل العشرات بينهم عناصر من قوات الأمن.

العفو الدولية: سارينا تعرضت «للضرب بهراوات على الرأس»

وأورت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، أن سارينا اسماعيل زاده توفيت في 23 سبتمبر جراء تعرضها «للضرب بهراوات على الرأس» في مدينة كرج، مركز محافظة ألبرز غرب طهران.

ونقل «ميزان أونلاين» عن فاضلي هرينكدي، قوله إنه بعيد منتصف ليل 23-24 سبتمبر، «أفادت الشرطة المحلية القاضي المناوب بقضية سقوط (شخص) من مكان مرتفع».

وأضاف «تبيّن أن الجثة تعود لمراهقة في السادسة عشرة من العمر، موجودة عند مدخل الموقف الخلفي للبناء المجاور لمنزل جدتها» في حي عظيمية في شمال غرب كرج.

الفتاة «أقدمت على الانتحار»

وأوضح هرينكدي أنه «وفق التحقيقات الأولية»، فإن الفتاة «أقدمت على الانتحار»، مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعي حدد سبب الوفاة «بالصدمة الناتجة عن إصابات متعددة وكسور ونزيف جراء السقوط من مكان مرتفع»، وشدد على أن «المنطقة التي وقعت فيها الحادثة في كرج لم تشهد أي أعمال شغب» في ذلك الوقت.

وكانت وكالة «تسنيم» أفادت في 25 سبتمبر، عن توقيف «قادة أعمال شغب»، في «بعض أحياء كرج بينهم رجائي شهر» القريب من عظيمية.

ونشر موقع «ميزان أونلاين» الجمعة شريطا مصوّرا قصيرا لوالدة سارينا إسماعيل زاده، نفت فيه «أي علاقة» لابنتها بالاحتجاجات في إيران.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع فتح تحقيق بشأن مراهقة أخرى تدعى نيكا شاكرمي، في ظل تقارير عن وفاتها على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات.

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وقال رئيس مكتب المدعي العام في طهران محمود شهرياري، «قام الطبيب الشرعي بتشريح الجثة وأخذ عينات من السموم والأمراض بأمر من السلطة القضائية.. وبحسب التحقيقات كان سبب الموت السقوط من ارتفاع شاهق»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية.

من جهتها، اتهمت نسرين والدة نيكا شاكرمي السلطات بالمسؤولية عن وفاة ابنتها على هامش مشاركتها في الاحتجاجات، وذلك في شريط مصوّر بثته قنوات ناطقة بالفارسية خارج إيران.

فيما ترى الناشطة الإيرانية-الأميركية، مسيح علي نجاد، أن الحجاب يشكل «أداة قمع» بيد السلطة في طهران، ولكنه أيضاً «أضعف ركائزها» وقارنته مع «جدار برلين» الذي يمكن أن يسقطها.

وأصبحت مسيح علي نجاد إحدى الناطقات باسم حركة الاحتجاج التي تهز إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر بعد أن أوقفتها «شرطة الأخلاق» في طهران، ويتابع حسابها على تويتر نحو 500 ألف شخص وعلى انستغرام ثمانية ملايين حيث تنشر يومياً عشرات الصور ومقاطع الفيديو لإيرانيات يخلعن حجابهن، بالإضافة إلى صور للقمع وبعضها يتضمن مظاهر العنف.

وقالت مسيح علي نجاد، في حديث مع وكالة «فرانس برس، وهي تضع زهرة في شعرها المجعّد والكثيف «بالنسبة لي الحجاب الإلزامي مثل جدار برلين.. إذا أسقطنا هذا الجدار، الجمهورية الإسلامية لن تعود موجودة».

المرشد الأعلى يندد بزعزعة استقرار النظام من الخارج

مقارنةُ إسقاط الحجاب بسقوط جدار برلين عام 1989 مهمة بالنسبة لها، وقد دانها المرشد الأعلى علي خامنئي هذا الأسبوع في خطابه ونسبها إلى «عملاء سياسيين أميركيين»، ملوحاً بشبح زعزعة استقرار النظام المخطط لها في الخارج، وترى علي نجاد في ذلك إثباتًا على أن الحجاب الإلزامي هو «أضعف ركائز الجمهورية الإسلامية».

وتقول «لذلك يخاف النظام فعلاً من هذه الثورة ويحاول قمع (المحتجين) والتخلص منهم، لأنهم يعرفون أنه إذا تمكنت النساء من قول لا لمن يقول لهن ما عليهن أن يرتدين، ستصبح النساء أكثر قوة لقول لا لديكتاتور».

وتؤكد الناشطة أن «يواجه جيل تيك توك الأسلحة والرصاص بالقول: لا نريد جمهوريةً إسلامية. لماذا؟ لأنهم جعلوا أجسادنا، أجساد النساء منصةً سياسيةً للنظام الإسلامي».

وتُعارض مسيح علي نجاد بشدة أي مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.