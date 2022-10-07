روسيا: اعتقال عناصر من «داعش» خططوا لهجوم «إرهابي» في ستافروبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مسلحين من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، خططوا لتفجير محطة للحافلات في مدينة ستافروبول بجنوب روسيا، بحسب قناة «أر تي عربية» الروسية، على موقعها الإلكتروني.

وأشار المصدر، إلى أن رجال الأمن اعتقلوا المسلحين وهم يحضرون للعملية، وقد عثر بحوزتهم على مواد لتحضير عبوة ناسفة، وكذلك وسائل للاتصال، مشددا على أن التحقيق مستمر، إذ يواجه المعتقلون تهمة «التحضير لعمل إرهابي»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

اعتراف أحد المعتقلين

ونشرت المخابرات الروسية شريط فيديو ظهر فيه اعتراف أحد المعتقلين، الذي ذكر أنه كان ينوي التوجه إلى إفريقيا للانضمام إلى صفوف «داعش»، مضيفا «لكن قبل ذلك، كان يجب علينا تنفيذ عملية إرهابية في ستافروبول».

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كانت الأجهزة الأمنية في روسيا أعلنت إحباط 200 هجوم مسلح في الفترة من 2010 وحتى نهاية العام الماضي.