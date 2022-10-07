أوكرانيا تحصي مكاسبها في الجنوب وروسيا تؤكد صمودها

القاهرة - بوابة الوسط

أحصت أوكرانيا للمرّة الأولى، الخميس، مكاسبها في الجنوب، كاشفةً أنّها استعادت 500 كيلومتر مربّع في أسبوعين، في وقتٍ أكّدت القوّات الروسيّة أنّها تُحافظ على صمود خطّها الدفاعي.

ويشنّ الجيش الأوكراني، هجوماً على جميع الجبهات منذ بداية سبتمبر، واستعاد بالفعل القسم الأكبر من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، ومناطق لوجستيّة مهمّة مثل إيزيوم وكوبيانسك وليمان، وفي المنطقة الأخيرة الواقعة في الشرق، وصل الجيش الروسي الذي كان شبه محاصر، إلى شفير كارثة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، تحرير أكثر من 500 كيلومتر مربّع من الأراضي وعشرات القرى، في منطقة خيرسون وحدها، منذ أوّل أكتوبر.

وهاجمت موسكو الخميس تصريحات لزيلينسكي، تحدّث فيها عن «ضربات وقائيّة» على روسيا، قبل أن توضح كييف أنّ رئيسها كان يتحدّث عن عقوبات وقائيّة، وليس عن ضربات نوويّة.

وقال الرئيس الأوكراني «ماذا الذي يتوجّب على حلف شمال الأطلسي أن يفعله؟، القضاء على إمكان أن تستخدم روسيا أسلحة نوويّة.. لكن خصوصًا، أوجّه نداءً جديدًا إلى المجتمع الدولي، كما قبل 24 فبراير: ضربات وقائيّة ليعلموا (الروس) ماذا سيكون مصيرهم إذا استخدموا» أسلحة نوويّة.

ووجّه الكثير من المسؤولين الروس الكبار مساء الخميس، انتقادات لتصريحات زيلينسكي، وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ «تصريحات مماثلة ليست سوى دعوة إلى البدء بحرب عالميّة جديدة مع تداعيات وحشيّة وغير متوقّعة»، حسبما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي.

«ينبغي معاقبة المعتدي»

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكريّة في الجنوب نتاليا غومينيوك، «حررت القوّات المسلّحة الأوكرانيّة أكثر من 500 كيلومتر مربّع، من منطقة خيرسون منذ مطلع أكتوبر»، محدّدةً للمرّة الأولى مدى تقدّم الأوكرانيّين.

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وكان زيلينسكي، أعلن مساء الأربعاء، استعادة ثلاث بلدات في هذه المنطقة، مؤكداً أنّ الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف مستمر.

والخميس، طلب زيلينسكي أمام القادة الأوروبيين المجتمعين في براغ، مواصلة تقديم المساعدة العسكرية الى كييف بحيث «لا تتقدم الدبابات الروسية نحو وارسو أو براغ»، مضيفا «ينبغي معاقبة المعتدي».

باريس تدرس إرسال مدافع قيصر إلى أوكرانيا

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنّ باريس تدرس إرسال مدافع قيصر إضافية إلى أوكرانيا، التي تحاول منذ أكثر من سبعة أشهر، دحر الجيش الروسي عن أراضيها.

وفي مؤشّر إلى انزعاج الكرملين، استدعت موسكو السفير الفرنسي بيار ليفي، الخميس بسبب تسليم فرنسا أسلحة لأوكرانيا.

وأكدت القوات الأوكرانية استعادة 29 بلدة من الروس منذ أول أكتوبر.

من جهته، أكد الجيش الروسي في تقريره اليومي الخميس، أنّ «العدو أُبعد من خط دفاع القوات الروسية» في هذه المنطقة ذاتها في خيرسون.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية نشرت أربع كتائب تكتيكية على هذه الجبهة، أي عدّة مئات من العناصر، و«حاولت عدّة مرّات اختراق الدفاعات» الروسية قرب دودتشاني وسوخانوفي وسادوك وبروسكينسكوي.

وفي مواجهة انتكاسات الجيش الروسي في أوكرانيا والتعبئة في روسيا التي دفعت مئات آلاف الروس إلى الفرار، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء أنّ الوضع العسكري «سيستقر».

ووقّع بوتين الأربعاء قانوناً يكرّس ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية بعد إجراء «استفتاء» حول تحديد مصيرها، رغم أن موسكو لا تسيطر على هذه المناطق سوى بشكل جزئي، كما تواجه صعوبات فيها على المستوى العسكري، بدوره، أكد «بيسكوف» أنّه ستجرى «استعادة» المناطق التي فُقدت.

«ضوءا في نهاية النفق»

وعلى الأرض، أكّد الجنود الأوكرانيون الذين التقتهم وكالة «فرانس برس»، أنّهم يرون «ضوءا في نهاية النفق» بفضل نجاحاتهم الأخيرة، بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب المرهقة.

وقال بوغدان البالغ 29 عاماً «أصبح الوضع أفضل الآن»، مضيفاً «نرى نجاحاتنا وهو مصدر إلهام لنا. إذا اعتقد البعض أننا لم نكن نسير بالسرعة الكافية، فتلك ليس هي الحال الآن!».

ويأتي ذلك فيما يستمر القصف على مختلف الجبهات، مخلّفاً بشكل خاص ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي تعدّ من المناطق التي تدّعي موسكو ضمّها.

وشاهدت وكالة «فرانس برس»، موقعين في وسط المدينة دمرتهما القنابل، وقد انهار كل شيء على الأرض، ممّا أثار مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

وعلى بعد بضع مئات من الأمتار، تظهر حفرة بعمق عدة أمتار أمام مبنى سكني بسقف محطّم، وكذلك معظم النوافذ.

وفي الشرق، في منطقة دونيتسك التي ضمّتها موسكو أيضاً، لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف، وفقاً للرئاسة الأوكرانية.