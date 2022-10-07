Atwasat

شي جينبينغ يقود حملة «تطهير» ضد الفساد قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 11:14 صباحا
شي جينبينغ يقود حملة «تطهير» ضد الفساد قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني
مندوبو الحزب الشيوعي الصيني، وبينهم الرئيس شي جينبينغ (وسط) خلال اختتام المؤتمر التاسع عشر للحزب في قصر الشعب في بكين، 24 أكتوبر 2017. (أ ف ب)
alwasat radio

مع اقتراب موعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، في منتصف أكتوبر الحالي، يقود الرئيس شي جينبينغ «سلسلة أخيرة من عمليات التطهير»، في سياق حملته ضد الفساد التي يسعى من خلالها برأي محللين إلى توطيد سلطته.

وباشر شي حملته لدى وصوله إلى السلطة قبل عشر سنوات، واعدا بإسقاط «النمور» في إشارة إلى كبار القادة و«الذباب» في إشارة إلى صغار الموظفين، متهما إياهم بتقاضي رشاوى واختلاس أموال، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ ذلك الحين، أسفرت الحملة عن معاقبة ما لا يقل عن 1,5 مليون شخص بحسب الأرقام الرسمية، وحققت الصين تقدما في ترتيب منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد.

أداة سياسية لإزاحة خصومه
غير أن منتقدي الرئيس الصيني، يعتبرون أنه يستخدم الحملة أداة سياسية لإزاحة خصومه، وهو توجه ازداد مع اقتراب موعد المؤتمر.

ومنذ مطلع 2022 صدرت عقوبات في حوالى 1110 قضايا، تطال واحدة منها النائب السابق لوزير الأمن العام، سون ليجون، وأخرى وزير العدل السابق فو زينهوا، وهما يقضيان عقوبة بالسجن مدى الحياة.

ورأى خبير الحزب الشيوعي الصيني في جامعة هونغ كونغ الصينية، ويلي لام، أن «هذه السلسلة الأخيرة من عمليات التطهير المموهة على أنها حملة ضد الفساد، ستسمح لشي ببسط سيطرة أكبر، إن لم تكن سيطرة مطلقة على مسائل التعيينات والسياسة» خلال المؤتمر.

ومن المتوقع أن يفوز شي جينبينغ، خلال المؤتمر بولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، خلافا للأعراف السياسية السارية منذ تسعينات القرن العشرين في الصين.

رشاوى بين ثمار البحر
وكان سان ليجون يحظى في الماضي بثقة الرئيس، وهو الذي أشرف على القضايا الأمنية في هونغ كونغ، خلال تظاهرات 2019، غير أنه فقد حظوته بسبب طموحاته السياسية واتهم بـ«الإساءة بصورة خطيرة إلى وحدة الحزب».

و«اعترف» المسؤول السابق عبر التلفزيون العام في يناير الماضي، بأنه تلقى رشاوى بقيمة 13 مليون يورو، أخفيت في علب تحتوي على ثمار بحر، لقاء «مساعدة» أفراد وشركات للحصول على مزايا وترقيات مناصب.

كما صدرت أحكام قاسية على شخصيات أخرى من «زمرته» السياسية، مثل وزير العدل السابق وثلاثة قادة محللين للشرطة.

وأوضح خبير الصين في مركز ستيمسون للدراسات في واشنطن، يون سون، أن «قضية سان ليجون على ارتباط بالسيطرة المطلقة التي يريد شي جينبينغ، فرضها على الجهاز الأمني لأن هذا ضروري من أجل تحقيق أهدافه السياسية» خلال المؤتمر،  مضيفا «إنها كذلك رسالة حازمة موجهة إلى كل الأصوات التي تنتقد نهج شي في الحكم»، وبالرغم من وحدة ظاهرية، يضم الحزب عدة فصائل تتصارع على النفوذ.

وقال أليكس بايات، مدير مكتب «سيرسيوس غروب»، ومقره في مونتريال إن «البعض معارض لشي لكنه مؤيد بشدة للحزب.. وهم لا يستحسنون التوجه الذي اتخذه الحزب تحت إدارته».

ويشكل المؤتمر مناسبة للرئيس للحد من تهديدات فصائل أخرى معارضة له، من خلال تعيين حلفاء له في مناصب مهمة داخل الحزب الشيوعي.

نسج نوع من «العبادة» حول شخصه
نجح شي جينبينغ خلال عشر سنوات إلى نسج نوع من «العبادة» حول شخصه، لم تشهد الصين مثلها منذ الهالة التي كانت تحيط بمؤسس النظام ماو تسي تونغ، وبات «فكر شي جينبينغ» يلقن للتلاميذ في المدارس.

وبسط الرئيس سيطرته حتى الآن على ثلاثة مفاصل مهمة للسلطة في الصين، هي الجيش وجهاز الدعاية والأجهزة الأمنية، بعدما طرد الأصوات المنتقدة منها وعين مقربين فيها.

ويعرف الرئيس ووزير الأمن العام الجديد وانغ شياوهونغ، بعضهما منذ التسعينات حين كانا يعملان في محافظة فوجيان بشرق الصين.

وشدد خبير السياسة الصينية في جامعة سنغافورة الوطنية، وو مولوان، على أن «شي جينبينغ يختار أشخاصا أثبتوا ولاء مطلقا له على مدى عقود».

ويكتسب تعيين مقربين من حوله أهمية متزايدة في وقت يواجه الرئيس تباطؤا اقتصاديا وتوترا شديدا مع الولايات المتحدة واستراتيجية صحية بمواجهة وباء كوفيد تعزل بلاده عن باقي العالم.

- الحزب الشيوعي الصيني يعلن اختيار جميع مندوبيه المشاركين في مؤتمره المقبل
- السجن 15 عاما لصحفي أدين بـ«تحقير» الحزب الشيوعي في الصين

واعتبر ويلي لام أن «لعب ورقة محاربة الفساد أداة مفيدة جدا لشي من أجل توجيه رسالة إلى عدد لا يزال كبيرا من المعارضين في أعلى دوائر الحزب».

وأضاف أن «كل من يعارض يتعرض لعقوبة سجن.. أو أقله لمضايقات من قبل وكالة مكافحة الفساد، من ضمنها مثلا الخضوع لمراقبة على مدار الساعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران

المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية

«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية
ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي

قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي

حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية

تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية

إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش

«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش
باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي

باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار ...
«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها

«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
أوكرانيا تتعهد بضمان «حياة وسلامة» الجنود الروس المستسلمين
أوكرانيا تتعهد بضمان «حياة وسلامة» الجنود الروس المستسلمين
القوات الموالية لروسيا تعلن تحقيق تقدم في شرق أوكرانيا
القوات الموالية لروسيا تعلن تحقيق تقدم في شرق أوكرانيا
شي جينبينغ يقود حملة «تطهير» ضد الفساد قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني
شي جينبينغ يقود حملة «تطهير» ضد الفساد قبل مؤتمر الحزب الشيوعي ...
نوبل السلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا
نوبل السلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا...
المزيد
مسؤول قضائي إيراني: التحقيقات تشير لـ«انتحار» فتاة قضت في الاحتجاجات
مسؤول قضائي إيراني: التحقيقات تشير لـ«انتحار» فتاة قضت في ......
روسيا: اعتقال عناصر من «داعش» خططوا لهجوم «إرهابي» في ستافروبول
روسيا: اعتقال عناصر من «داعش» خططوا لهجوم «إرهابي» في ......
أوكرانيا تحصي مكاسبها في الجنوب وروسيا تؤكد صمودها
أوكرانيا تحصي مكاسبها في الجنوب وروسيا تؤكد صمودها...
نوبل السلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا
نوبل السلام لناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا ......
شي جينبينغ يقود حملة «تطهير» ضد الفساد قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني
شي جينبينغ يقود حملة «تطهير» ضد الفساد قبل مؤتمر الحزب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط