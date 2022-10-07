الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، تهديدات جديدة ضد اليونان، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وقال إردوغان، في مؤتمر صحفي: «أيا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائما أن نقول: في منتصف الليل قد نصل فجأة»، وفق وكالة «د ب أ»..

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة، ففي سبتمبر الماضي، وجه إردوغان تهديدات مماثلة بشأن مزاعم استهداف الدفاعات الجوية اليونانية للطائرات المقاتلة التركية.

وتصاعدت التوترات أيضا بشأن الاتهامات التركية لليونان، بعسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة، فيما ترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع عن النفس.

إردوغان يهدد من جديد برفض انضمام السويد وفنلندا للناتو

وهدد الرئيس التركي مجددا بمنع انضمام السويد، إلى الناتو بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب، وقال «السويد دولة يتجول بها الإرهاب بحرية»، ووصف العلاقات مع فنلندا، العضو المحتمل الآخر في الناتو، بعبارات أكثر إيجابية.

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ولطالما اتهمت أنقرة السويد وفنلندا بدعم المسلحين الأكراد، بالإضافة إلى جماعة رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وجميعها تصنفها تركيا على أنها جماعات إرهابية.

وترفض السويد وفنلندا هذه الاتهامات، لكنهما اتفقتا في وقت سابق من هذا الصيف على طمأنة تركيا لدعمها في مواجهة المخاطر الأمنية.

وكان من بين مطالب تركيا، إعادة بعض المشتبه بهم ورفع السويد حظر تصدير الأسلحة، حيث وافقت الأخيرة في سبتمبر الماضي على تصدير أسلحة إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2019.

ومع ذلك، تتخذ تركيا حاليا موقفا مفاده أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في ذلك الوقت، لم يتم الوفاء بها بعد، وتحديدا من جانب السويد.

وتقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية الناتو في منتصف مايو الماضي، في رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن غير الممكن قبول عضوية الدولتين إلا إذا صدقت جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف على بروتوكولات الانضمام الضرورية.