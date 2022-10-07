أوكرانيا: روسيا تهاجم زابوريجيا بطائرات مسيرة إيرانية انتحارية للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا أن روسيا هاجمت مدينة زابوريجيا باستخدام طائرات مسيرة انتحارية إيرانية، للمرة الأولى، إذ جرى استخدام مسيرات طراز كاميكازي في الهجوم.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوريجيا، اولكساندر ستاروخ، عبر تطبيق تليجرام، «استخدم المحتلون اليوم مركبات جوية مسيرات للمرة الأولى (في زابوريجيا)»، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

«لماذا لم يسمع سكان المدينة أي انفجارات؟»

وتابع «كانت المسيرات، في السابق، طراز شاهد -136(الإيرانية).. وهذا هو السبب لماذا لم يسمع سكان المدينة أي انفجارات»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وجرى تدمير أهداف من البنية التحتية في منطقتين بمدينة زابوريجيا، ووفقا لتقارير مبدئية، أصيب شخص في الهجوم.