بعثة أوروبية للمساعدة في ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

سيرسل الاتحاد الأوروبي «مهمة مدنية» إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان «لبناء الثقة» بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، وفق ما أعلنت الأطراف المعنية، الجمعة، عقب اجتماع رباعي مع فرنسا في براغ.

وجاء في بيان مشترك نُشر إثر مناقشات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن «البعثة ستبدأ في أكتوبر لمدة شهرين حدًّا أقصى. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان (الملكفة) ترسيم الحدود»، وفق وكالة «فرانس برس».