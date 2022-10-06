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عقوبات أميركية على 7 مسؤولين إيرانيين كبار إثر قمع التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 07:24 مساء
عقوبات أميركية على 7 مسؤولين إيرانيين كبار إثر قمع التظاهرات
مظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة. (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية أحمد وحيدي «أداة النظام الرئيسية في عملية القمع» ووزير الاتصالات عيسى زارع بور «المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت» هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات، وفق وكالة «فرانس برس».

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قتل 82 شخصًا على الأقل منذ الجمعة، في «قمع» التظاهرات في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران، وفق ما أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس.

وقالت المنظمة إن «قوات الأمن الإيرانية قتلت في شكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعدما أطلقت النار» على متظاهرين وعابرين ومصلين، موضحة أنه «مذاك، قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في إطار القمع المستمر لهذه التظاهرات».

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