ما هو الموقف على الأرض.. بعد إعلان أوكرانيا استعادة 400 كيلو متر من روسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، للمرة الأولى، مكاسبها في الجنوب، كاشفة أنها استعادت 400 كيلومتر مربع في أسبوعين، في وقت أكدت القوات الروسية أنها تحافظ على صمود خطّها الدفاعي.

ويشنّ الجيش الأوكراني هجوماً على جميع الجبهات منذ بدايةسبتمبر، وقد استعاد بالفعل القسم الأكبر من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، ومناطق لوجستية مهمة مثل إيزيوم وكوبيانسك وليمان. وفي المنطقة الأخيرة الواقعة في الشرق، وصل الجيش الروسي الذي كان شبه محاصر إلى «شفير كارثة»، حسبما ذكر تقرير لوكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية في الجنوب نتاليا غومينيوك: «حررت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع أكتوبر»، محدّدة للمرة الأولى مدى تقدّم الأوكرانيين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء الأربعاء استعادة ثلاث بلدات في هذه المنطقة، مؤكداً أنّ الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف مستمر.

استعادة 29 بلدية في ستة أيام

وأكدت القوات الأوكرانية استعادة 29 بلدة من الروس منذ الأول من أكتوبر.

من جهته، أكد الجيش الروسي في تقريره اليومي الخميس أن العدو أُبعد من خط دفاع القوات الروسية في هذه المنطقة ذاتها في خيرسون.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية نشرت أربع كتائب تكتيكية على هذه الجبهة، أي عدّة مئات من العناصر، وحاولت عدّة مرّات اختراق الدفاعات الروسية قرب دودتشاني وسوخانوفي وسادوك وبروسكينسكوي.

وفي مواجهة خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا والتعبئة التي دفعت مئات آلاف الروس إلى الفرار، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن الوضع العسكري سيستقر.

بوتين يوقع قانونًا لضم أربع مناطق أوكرانية

ووقّع بوتين أمس قانوناً يكرّس ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية بعد إجراء استفتاء حول تحديد مصيرها، رغم أن موسكو لا تسيطر على هذه المناطق سوى بشكل جزئي، كما تواجه صعوبات فيها على المستوى العسكري.

بدوره، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّه ستجري"استعادة المناطق التي فُقدت.

جنود أوكرانيون: نرى ضوءًا في نهاية النفق

وعلى مسرح العمليات، قال الجنود الأوكرانيون الذين التقتهم الوكالة الفرنسية، أخيراً، إنهم يرون ضوءا في نهاية النفق بفضل نجاحاتهم الأخيرة، بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب المرهقة.

وقال بوغدان البالغ 29 عاماً أن الوضع أصبح أفضل الآن، مضيفاً «نرى نجاحاتنا وهو مصدر إلهام لنا. إذا اعتقد البعض أننا لم نكن نسير بالسرعة الكافية، فتلك ليس هي الحال الآن!».

القصف مستمر.. قتلى وجرحى جنوب أوكرانيا

يأتي ذلك فيما يستمر القصف على مختلف الجبهات، مخلّفاً بشكل خاص ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي تعدّ من المناطق التي تدّعي موسكو ضمّها.

ورصدت الوكالة الفرنسية موقعين في وسط المدينة دمرتهما القنابل. وقد انهار كل شيء على الأرض، ممّا أثار مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى. وعلى بعد بضع مئات من الأمتار، تظهر حفرة بعمق عدة أمتار أمام مبنى سكني بسقف محطّم، وكذلك معظم النوافذ.

وفي الشرق، في منطقة دونيتسك التي ضمّتها موسكو أيضاً، لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف، وفقاً للرئاسة الأوكرانية.

مدير وكالة الطاقة الدولية يزور كييف

وتستقبل كييف اليوم الخميس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الذي من المقرّر أن يتوجّه إلى موسكو قريباً.

وسيناقش على وجه الخصوص إنشاء منطقة حماية حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، التي تُستهدف بانتظام بقصف يتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بشأنه.

عشية هذه الزيارة، استحوذت روسيا بموجب مرسوم وقّعه بوتين على محطة الطاقة هذه، التي تعدّ الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها منذ مارس، ممّا أثار استياء كييف.

تحركات أوروبية ضد موسكو وبوتين

وعلى الصعيد الدبلوماسي، التقى 44 من القادة الأوروبيين في العاصمة التشيكية براغ اليوم الخميس في صيغة غير مسبوقة، بهدف التأكيد على عزلة موسكو.

ووافق الاتحاد الأوروبي أمس على حزمة ثامنة من العقوبات ضد موسكو. جاء ذلك فيما قرّر تحالف «أوبك+» خفضاً جذرياً في حصص إنتاج النفط لدعم الأسعار، بينما يبقى الوقود مصدر الدخل الرئيسي لروسيا.