Atwasat

ما هو الموقف على الأرض.. بعد إعلان أوكرانيا استعادة 400 كيلو متر من روسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 07:18 مساء
ما هو الموقف على الأرض.. بعد إعلان أوكرانيا استعادة 400 كيلو متر من روسيا؟
آثار غارة على مبنى في زابوريجيا، جنوب أوكرانيا، 6 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت أوكرانيا، للمرة الأولى، مكاسبها في الجنوب، كاشفة أنها استعادت 400 كيلومتر مربع في أسبوعين، في وقت أكدت القوات الروسية أنها تحافظ على صمود خطّها الدفاعي.

ويشنّ الجيش الأوكراني هجوماً على جميع الجبهات منذ بدايةسبتمبر، وقد استعاد بالفعل القسم الأكبر من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، ومناطق لوجستية مهمة مثل إيزيوم وكوبيانسك وليمان. وفي المنطقة الأخيرة الواقعة في الشرق، وصل الجيش الروسي الذي كان شبه محاصر إلى «شفير كارثة»، حسبما ذكر تقرير لوكالة «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية في الجنوب نتاليا غومينيوك: «حررت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 400 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون منذ مطلع أكتوبر»، محدّدة للمرة الأولى مدى تقدّم الأوكرانيين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء الأربعاء استعادة ثلاث بلدات في هذه المنطقة، مؤكداً أنّ الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف مستمر.

استعادة 29 بلدية في ستة أيام
وأكدت القوات الأوكرانية استعادة 29 بلدة من الروس منذ الأول من أكتوبر.

من جهته، أكد الجيش الروسي في تقريره اليومي الخميس أن العدو أُبعد من خط دفاع القوات الروسية في هذه المنطقة ذاتها في خيرسون.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية نشرت أربع كتائب تكتيكية على هذه الجبهة، أي عدّة مئات من العناصر، وحاولت عدّة مرّات اختراق الدفاعات الروسية قرب دودتشاني وسوخانوفي وسادوك وبروسكينسكوي.

وفي مواجهة خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا والتعبئة التي دفعت مئات آلاف الروس إلى الفرار، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن الوضع العسكري سيستقر.

بوتين يوقع قانونًا لضم أربع مناطق أوكرانية
ووقّع بوتين أمس قانوناً يكرّس ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية بعد إجراء استفتاء حول تحديد مصيرها، رغم أن موسكو لا تسيطر على هذه المناطق سوى بشكل جزئي، كما تواجه صعوبات فيها على المستوى العسكري.

بدوره، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّه ستجري"استعادة المناطق التي فُقدت.

جنود أوكرانيون: نرى ضوءًا في نهاية النفق
وعلى مسرح العمليات، قال الجنود الأوكرانيون الذين التقتهم الوكالة الفرنسية، أخيراً، إنهم يرون ضوءا في نهاية النفق بفضل نجاحاتهم الأخيرة، بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب المرهقة.

وقال بوغدان البالغ 29 عاماً أن الوضع أصبح أفضل الآن، مضيفاً «نرى نجاحاتنا وهو مصدر إلهام لنا. إذا اعتقد البعض أننا لم نكن نسير بالسرعة الكافية، فتلك ليس هي الحال الآن!».

القصف مستمر.. قتلى وجرحى جنوب أوكرانيا
يأتي ذلك فيما يستمر القصف على مختلف الجبهات، مخلّفاً بشكل خاص ثلاثة قتلى وسبعة جرحى في زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي تعدّ من المناطق التي تدّعي موسكو ضمّها.

ورصدت الوكالة الفرنسية موقعين في وسط المدينة دمرتهما القنابل. وقد انهار كل شيء على الأرض، ممّا أثار مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى. وعلى بعد بضع مئات من الأمتار، تظهر حفرة بعمق عدة أمتار أمام مبنى سكني بسقف محطّم، وكذلك معظم النوافذ.

وفي الشرق، في منطقة دونيتسك التي ضمّتها موسكو أيضاً، لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف، وفقاً للرئاسة الأوكرانية.

مدير وكالة الطاقة الدولية يزور كييف
وتستقبل كييف اليوم الخميس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الذي من المقرّر أن يتوجّه إلى موسكو قريباً.

وسيناقش على وجه الخصوص إنشاء منطقة حماية حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، التي تُستهدف بانتظام بقصف يتبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات بشأنه.

عشية هذه الزيارة، استحوذت روسيا بموجب مرسوم وقّعه بوتين على محطة الطاقة هذه، التي تعدّ الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها منذ مارس، ممّا أثار استياء كييف.

تحركات أوروبية ضد موسكو وبوتين
وعلى الصعيد الدبلوماسي، التقى 44 من القادة الأوروبيين في العاصمة التشيكية براغ اليوم الخميس في صيغة غير مسبوقة، بهدف التأكيد على عزلة موسكو.

ووافق الاتحاد الأوروبي أمس على حزمة ثامنة من العقوبات ضد موسكو. جاء ذلك فيما قرّر تحالف «أوبك+» خفضاً جذرياً في حصص إنتاج النفط لدعم الأسعار، بينما يبقى الوقود مصدر الدخل الرئيسي لروسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي

حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية

تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية

إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش

«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش
باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي

باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار ...
«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها

«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين
غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين
منظمة العفو: 82 قتيلا في قمع تظاهرات زاهدان الإيرانية
منظمة العفو: 82 قتيلا في قمع تظاهرات زاهدان الإيرانية
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو عليها
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا...
المزيد
موسكو تستدعي سفير فرنسا بسبب تسليم أوكرانيا أسلحة
موسكو تستدعي سفير فرنسا بسبب تسليم أوكرانيا أسلحة...
عقوبات أميركية على 7 مسؤولين إيرانيين كبار إثر قمع التظاهرات
عقوبات أميركية على 7 مسؤولين إيرانيين كبار إثر قمع التظاهرات...
ما هو الموقف على الأرض.. بعد إعلان أوكرانيا استعادة 400 كيلو متر من روسيا؟
ما هو الموقف على الأرض.. بعد إعلان أوكرانيا استعادة 400 كيلو......
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو عليها
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ ......
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط