وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو عليها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الخميس، أن محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا هي «بالتأكيد» أوكرانية رغم استحواذ موسكو رسميا عليها.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي في كييف: «بالنسبة الينا، من المؤكد أنها تعود الى (الشركة الأوكرانية المشغلة) اينرغواتوم ما دامت منشأة أوكرانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

واستحوذت روسيا رسميًا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي تحتلها عسكريًا منذ شهور، بموجب مرسوم وقعه الأربعاء رئيسها فلاديمير بوتين.

وجاء في المرسوم: «ستحرص الحكومة على دمج المنشآت النووية للمحطة ... كملكية اتحادية»، في حين ينتظر أن يقوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بزيارة إلى أوكرانيا وروسيا قريبًا.