Atwasat

ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 06:47 مساء
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا
مهاجرون يصلون جزرة ليسبوس اليونانية، 2 مارس 2020. (أ ف ب).
alwasat radio

ارتفع عدد ضحايا غرق قاربين لمهاجرين في اليونان إلى 18 شخصًا، معظمهم من النساء، بعد ان دفعت رياح عاتية القاربين، وذلك وفق حصيلة جديدة لخفر السواحل اليوناني، اليوم الخميس.

واضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام رافعة لانقاذ عشرات الناجين الذين علقوا عند منحدر في جزيرة كيثيرا وسط بحر عاصف، بينما حاول آخرون يائسين التمسك بالقارب، حسب وكالة «فرانس برس».

إدانة يونانية للخسائر المآساوية في الأرواح
وفي براغ، حيث يشارك في قمة المجتمع السياسي الأوروبي، دان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «الخسائر المأسوية في الأرواح البشرية»، ودعا إلى التعاون بطريقة أكبر لتجنب هذه المآسي.

وقال ميتسوتاكيس: «علينا القضاء تماما على شبكات المهربين الذين يستغلون أشخاصا أبرياء ويائسين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب ليست صالحة للإبحار».

وذكر الناطق باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس للقناة التلفزيونية العامة إنه تم بحسب جرى انتشال جثث 16 امرأة وفتى في الخامسة عشرة من أصل إفريقي على ما يبدو، شرق جزيرة ليسبوس المجاورة للسواحل التركية في بحر إيجه.

وانتشل غواصون من وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس) جثة رجل بالغ بعد ظهر اليوم الخميس ، ليرتفع عدد الضحايا إلى 18 شخصا، بحسب خفر السواحل الذين يواصلون عمليات البحث.

إنقاذ 10 نساء ولا يزال 12 مفقودين
وأضاف الناطق أنه درى إنقاذ 10 نساء لكن 12 شخصا ما زالوا مفقودين، موضحا أن حوالى 40 شخصًا كانوا على متن القارب عند وقوع المأساة في الساعات الاولى من صباح الخميس، مشيرا إلى أن أن النساء كن في حالة هلع.

وقبل ساعات، تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثان يقل 95 شخصًا على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا القريبة من شبه جزيرة بيلوبونيز.

ناجون يهربون من الموت بالسباحة إلى الشاطئ
تمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ. وسمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال 80 شخصًا من العراق وإيران وأفغانستان.

وقال رئيس بلدية كيثيرا ستراتوس هارالاكيس للقناة العامة «هذا هو أسوأ مكان ممكن على هذه الجزيرة» لوقوع حادث غرق، مؤكدا أنه شاهد خمس جثث.

وأوضحت ناطقة باسم خفر السواحل للوكالة الفرنسية أن بين الناجين سبع نساء و18 طفلا، مشيرة الى ان القارب الشراعي دُمِّر بالكامل.

وذكر خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كلم في الساعة.

زيادة حركة المهاجرين نحو اليونان
وشهدت اليونان زيادة في حركة المهاجرين هذا العام، إذ يسلك المهربون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد للوصول الى اوروبا.

ومنذ  يناير 2022، لقي 64 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا من السواحل التركية القريبة، مقابل 111 في العام 2021 بأكمله، بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية.

وفي ديسمبر الماضي، لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم في غرق ثلاث سفن منفصلة في بحر إيجه. لكن من الصعب تحديد الأرقام بدقة لأن بعض الجثث لم يتم العثور عليها مطلقًا أو عثر عليها على الشاطئ بعد أسابيع.

تبادل اتهامات بين أنقرة وآثينا حول غرق المهاجرين 
وتتبادل أثينا وأنقرة مسؤولية عمليات الغرق هذه. وقال الناطق اسم الحكومة اليونانية يانيس ايكونومو «طالما أن تركيا لا تفعل ما يقتضيه القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها، فمن المؤكد أننا سننعي ضحايا».

ويكلف العبور الخطير لبضعة أميال بحرية بين السواحل التركية في بحر إيجه في شرق البحر الأبيض المتوسط والجزر اليونانية بوابة الاتحاد الأوروبي، عددا كبيرا من المهاجرين واللاجئين في محاولتهم الفرار من الحروب والبؤس.

إردوغان: اليونان تحول بحر إيجه إلى مقبرة
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان بتحويل بحر إيجه إلى «مقبرة، وذلك بسبب سياساتها القمعية».

أما اليونان فتحملها منظمات غير حكومية ووسائل إعلام المسؤولية عن عمليات طرد غير قانونية وعنيفة في كثير من الأحيان على حدودها البحرية والبرية.

وتنفي الحكومة اليونانية المحافظة باستمرار عمليات الإعادة إلى تركيا التي تتعارض مع القانون الدولي على الرغم من التحقيقات الجادة والموثقة التي أجرتها وسائل إعلام دولية ومنظمات غير حكومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي

حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية

تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية

إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش

«إيريني»: مراقبة 38 رحلة مشبوهة خلال سبتمبر.. وسفينة تركية رفضت التفتيش
باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي

باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار ...
«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها

«البيت الأبيض» يتهم «أوبك+» بالوقوف إلى جانب روسيا عبر خفض إنتاجها
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين
غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين
منظمة العفو: 82 قتيلا في قمع تظاهرات زاهدان الإيرانية
منظمة العفو: 82 قتيلا في قمع تظاهرات زاهدان الإيرانية
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو عليها
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا...
المزيد
موسكو تستدعي سفير فرنسا بسبب تسليم أوكرانيا أسلحة
موسكو تستدعي سفير فرنسا بسبب تسليم أوكرانيا أسلحة...
عقوبات أميركية على 7 مسؤولين إيرانيين كبار إثر قمع التظاهرات
عقوبات أميركية على 7 مسؤولين إيرانيين كبار إثر قمع التظاهرات...
ما هو الموقف على الأرض.. بعد إعلان أوكرانيا استعادة 400 كيلو متر من روسيا؟
ما هو الموقف على الأرض.. بعد إعلان أوكرانيا استعادة 400 كيلو......
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ موسكو عليها
وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوريجيا أوكرانية رغم استحواذ ......
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا
ارتفاع عدد ضحايا غرق مهاجرين قرب سواحل اليونان إلى 18 قتيلًا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط