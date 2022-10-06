Atwasat

غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 04:05 مساء
غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيويورك، 20 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأوروبيين، إلى «تعلم الدروس» من ترحيبهم بالنازحين الأوكرانيين من أجل الترحيب أيضًا باللاجئين الآخرين في وقت تزداد الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال الدبلوماسي الإيطالي خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، للحديث عن الاستجابات الإنسانية للنزاعات المختلفة التي تسببت في نزوح أشخاص: «لا تنسوا الآخرين!»، وأكد شعر باهتمام ماكرون «المدرك» أن الجهود المبذولة لاستقبال المئة ألف أوكراني الذين وصلوا إلى فرنسا منذ مارس لا يجب أن «تعاقب الاستجابة الإنسانية للأزمات الأخرى».

وأضاف غراندي: «هذا لا يعني أننا يجب أن نعطي الأوكرانيين أقلّ. الجميع يفهم سبب فرارهم. لكن هناك لاجئين آخرين أيضًا يفرون من القنابل. الخوف الذي يشعرون به والمعاناة التي تسببها الحرب للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان لها التأثير نفسه في أوكرانيا وسورية واليمن وأي مكان آخر». وتتجسد هذه الجهود أيضًا في «الموارد التي نخصصها» للأزمات، حسب غراندي، وتابع: «أُعطيت الأولوية لهذه الموارد للأزمة الأوكرانية. والآن يتعين علينا تعبئتها» في ساحات الأزمات الأخرى التي تكافح من أجل تأمين ما يلزم من التمويل للاستجابة الإنسانية.

نزاعات متعددة العوامل
واعتبر أن على الاتحاد الأوروبي «تعلم الدروس» من الحماية الموقتة التي منحها للفارين من أوكرانيا وحسن ضيافة الأوروبيين لهم والإجماع حول توافدهم، قائلا: «لقد أظهرنا أن ذلك قابل للتنفيذ، لذلك دعونا نفعل ذلك». ورأى غراندي أن الفرص ستتكرر، متحدثا عن نزاعات ستزيد «تعقيدا ومتعددة العوامل» وتتسبب بنزوح ملايين الأشخاص، من أفغانستان مرورًا باليمن والقرن الأفريقي.

واورد «في منطقة الساحل مثلا، لدينا مزيج من العوامل التي تدفع الناس إلى الفرار. النزاعات بالتأكيد، ذات طابع إرهابي أحيانا. تداعيات حالة الطوارئ المناخية وعدم المساواة. هم لاجئون يفرّون لأسباب متعددة، لكن يجب ألّا يثبط هذا التعقيد عزيمتنا، بل يجب أن نتعامل معها من خلال مزيج من العمل الإنساني والتنموي والسياسي والدفاع عن حقوق الإنسان».

- الأمم المتحدة تتوقع فرار أكثر من 8 ملايين من أوكرانيا
- تركيا تخطط لإعادة مليون لاجئ سوري

ولفت إلى أن الاحترار العالمي الذي أصبحت تداعياته محسوسة «في أشدّ تجلياته مثل الفيضانات في باكستان» التي تسببت بنزوح عشرات ملايين الأشخاص، «يزيد من تعقيد» الوضع عندما تُزاد آثاره إلى عوامل أخرى، وقال: «ما يثير القلق هو العلاقة بين تغير المناخ والنزاعات. هذا المزيج من العوامل سيزيد بالتأكيد من عدد السكان النازحين».

«التخلص من الأسطورة الأوروبية»
وحذّر غراندي من أن العالم «يواجه صعوبات في إيجاد الموارد اللازمة قبل نهاية العام» للأزمات التي تهز مثلا أميركا اللاتينية أو أقلية الروهينغا المسلمة في بورما، معربا عن «قلقه بالنسبة للعام المقبل». ويُضاف إلى التحديات المالية «غياب في الحل السياسي» في أوروبا، حسب المسؤول الإيطالي.

وتساءل غراندي «إلى متى يمكننا توفير المآوى والأدوية والأغذية (للاجئين)؟ علينا التفكير إلى أبعد من المدى القصير، لكن الأزمات تستمر وإيجاد الحلول صعب إذا لم يكن هناك إطار سياسي ملائم» لاستقبال جميع اللاجئين، معتبرا أن النقاش الأوروبي حول آلية للتضامن «معطل».

لكن الأزمة الأوكرانية سمحت بالتخلص من «الأسطورة القائلة إن أوروبا متخمة ولم تعد قادرة على استيعاب أحد، الامر الذي سمعناه كثيرًا في السنوات الأخيرة»، وقال غراندي: «كون (الشعوب الأوروبية) لم تبدِ رفضا (...) رغم العدد الهائل من الأشخاص» الذين وصلوا بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا «يجب أن يجعلنا نفكّر»، وأضاف: «عندما يفهم الرأي العام الغربي الذي يشار إليه دائمًا بأنه مناهض للاجئين، الصلة بين الحرب والعنف والنفي والهروب، سيكون من السهل جدا عليه قبول فكرة أن اللاجئين يحتاجون إلى الحماية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة الترايثلون

البطل الدولي أنور الذكام لـ«بوابة الوسط»: ليبيا مليئة بالمواهب في لعبة ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه

البيت الأبيض: بايدن «يشعر بخيبة أمل» من قرار تحالف «أوبك+» خفض إنتاجه
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيلان في قصف على زابوريجيا الأوكرانية
قتيلان في قصف على زابوريجيا الأوكرانية
سول: تحليق 12 مقاتلة كورية شمالية خلال تدريبات محتملة
سول: تحليق 12 مقاتلة كورية شمالية خلال تدريبات محتملة
أوكرانيا تستعيد أكثر من 400 كيلو متر بجنوب منطقة خيرسون من السيطرة الروسية
أوكرانيا تستعيد أكثر من 400 كيلو متر بجنوب منطقة خيرسون من ...
باريس: اعترافات الفرنسيين الموقوفين بإيران مسرحية مثيرة للاشمئزاز
باريس: اعترافات الفرنسيين الموقوفين بإيران مسرحية مثيرة للاشمئزاز
انتخابات البرازيل: خاسرو السباق يرشحون لولا.. وحكام الولايات مع بولسونارو
انتخابات البرازيل: خاسرو السباق يرشحون لولا.. وحكام الولايات مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا...
المزيد
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي...
منظمة العفو: 82 قتيلا في قمع تظاهرات زاهدان الإيرانية
منظمة العفو: 82 قتيلا في قمع تظاهرات زاهدان الإيرانية...
غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين
غراندي يدعو أوروبا إلى «عدم نسيان» اللاجئين غير الأوكرانيين...
انتخابات البرازيل: خاسرو السباق يرشحون لولا.. وحكام الولايات مع بولسونارو
انتخابات البرازيل: خاسرو السباق يرشحون لولا.. وحكام الولايات......
باريس: اعترافات الفرنسيين الموقوفين بإيران مسرحية مثيرة للاشمئزاز
باريس: اعترافات الفرنسيين الموقوفين بإيران مسرحية مثيرة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط