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باريس: اعترافات الفرنسيين الموقوفين بإيران مسرحية مثيرة للاشمئزاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 02:07 مساء
باريس: اعترافات الفرنسيين الموقوفين بإيران مسرحية مثيرة للاشمئزاز
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اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أن بث إيران ما وصفته بأنه «اعترافات» بالتجسس أدلى بها فرنسيان اعتقلا في مايو، بمثابة «مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي».

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «هذه المهزلة تكشف عن ازدراء السلطات الإيرانية بالكرامة الإنسانية»، مطالبة بـ«الإفراج الفوري» عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري.

وبث موقع قناة «العالم» الناطقة بالعربية التابع للتلفزيون الإيراني الرسمي، الخميس، ما وصفه بأنه «اعترافات» بالتجسس أدلى بها على حد قوله فرنسيان اعتقلا في مايو في إيران. 

وتقول سيدة تتكلم بالفرنسية في الفيديو إنها تدعى سيسيل كولر وإنها ضابطة استخبارات في عمليات «الإدارة العامة للأمن الخارجي»، جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، وفق «فرانس برس».

وأعلنت إيران في 11 مايو توقيف أوروبيين «دخلا البلاد بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع». بدورها دانت السلطات الفرنسية اعتقال الفرنسيين معتبرة أن «لا أساس له» وطالبت «بالإفراج الفوري عنهما». 

تفاصيل «الاعترافات» المذعومة
واتهمت طهران مطلع يوليو «نقابيين فرنسيين» اعتقلا في مايو «بالمساس بأمن البلاد». وقال مصدر نقابي فرنسي حينذاك إنهما سيسيل كولر المسؤولة في نقابة الفدرالية الوطنية للمعلمين-القوة العاملة وزوجها جاك باري. وأوضح أنهما كانا يزوران المعالم السياحية في إيران خلال عطلة عيد الفصح عند اعتقالهما. 

وفي التسجيل الذي نشر، الخميس ، قالت المرأة إنها وزوجها كانا في إيران «لتهيئة الظروف للثورة وإسقاط النظام الإيراني». وكانا، حسب تصريحاتها، يمولان الإضرابات والتظاهرات بل ويستخدمان السلاح «إذا لزم الأمر لمحاربة الشرطة». وأوضح الرجل الذي ظهر في الفيديو وتحدث بالفرنسية أيضا أن المديرية العامة للأمن الخارجي تهدف إلى «الضغط على الحكومة» الإيرانية. 

وأكثر من عشرة من مواطني دول غربية معظمهم من مزدوجي الجنسية محتجزون أو عالقون في إيران في ما تعتبره المنظمات غير الحكومية سياسة «احتجاز رهائن» للحصول على تنازلات من قوى أجنبية. وبين هؤلاء الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي اعتقلت في يونيو 2019 وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي وهو ما نفاه أقاربها دائما بشدة، وبنجامان بريار الذي أوقف في مايو 2020 وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس التي ينفيها، وفق الوكالة الفرنسية.

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