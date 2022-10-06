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قتيلان في قصف على زابوريجيا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 12:42 مساء
قتيلان في قصف على زابوريجيا الأوكرانية
عناصر إطفاء أوكرانيون يزيلون الأنقاض بعد غارة في زابوريجيا، 6 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قُتل شخصان على الأقل وفُقد خمسة آخرون بعد قصف على مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسب ما أعلن، الخميس، حاكم المنطقة الذي اتهم روسيا بشن الضربات.

وتقع مدينة زابوريجيا في المنطقة الأوكرانية التي تحمل الاسم نفسه والتي ضمّتها موسكو مع أنها لا تسيطر عليها بالكامل. وقال حاكم منطقة زابوريجيا أولكسندر ستاروخ: «توفيت امرأة وتوفيت أخرى في سيارة إسعاف»، ولفت إلى أن خمسة آخرين لا يزالون عالقين تحت الركام، مشيرا إلى استمرار عمليات الإنقاذ، موضحا أن ضربات روسية استهدفت «مباني شاهقة».

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الأسبوع الماضي، قُتل 30 شخصا على الأقل في غارة على رتل من السيارات المدنية قرب بلدة زابوريجيا، على مقربة من نقطة عبور بين الجزء الذي يسيطر عليه الأوكرانيون والجزء الذي يحتله الجيش الروسي. وتبادل الروس والأوكرانيون التهم بتنفيذ هذا القصف. 

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، على ضمّ أربع مناطق أوكرانية (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) لكن الكرملين لم يحدد بعد المناطق الجغرافية التي ستُضمّ. وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الخميس، مقتل 14 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في هجمات بمنطقة دونيتسك.

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