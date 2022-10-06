حصيلة جديدة لغرق قاربي المهاجرين قبالة اليونان: 16 قتيلة و30 مفقودا

القاهرة - بوابة الوسط

لقيت 16 امرأة مصرعهن وفُقِد نحو ثلاثين شخصًا في اليونان في غرق قاربين لمهاجرين دفعتهما رياح عاتية، كما أعلن خفر السواحل اليوناني، الخميس.

قال الناطق باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس، للقناة التلفزيونية العامة إنه جرى انتشال جثث 16 امرأة من أصل أفريقي على ما يبدو، شرق جزيرة ليسبوس المجاورة للساحل التركي في بحر إيجه بعد غرق قاربهن، وأضاف أنه جرى إنقاذ تسع نساء لكن 15 شخصا ما زالوا مفقودين، موضحا أن حوالي أربعين شخصا كانوا على متن القارب عند وقوع المأساة، وتابع أن «النساء في حالة هلع»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقبل ساعات، تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثانٍ يقل 95 شخصًا على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا القريبة من شبه جزيرة بيلوبونيز.

دعوة للاتحاد الأوروبي للتحرك

وتمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ. وسمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال ثمانين شخصًا من العراق وإيران وأفغانستان.

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة «فرانس برس» إن المجموعة تضم سبع نساء و18 طفلًا. من جهته أوضح كوكالاس أن المركب الشراعي غرق بالقرب من ميناء دياكوفتي، مؤكدًا أنه «دُمِّر بالكامل». وقال خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كيلومتر في الساعة.

ودعا وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي تركيا، إلى «اتخاذ إجراءات فورية لمنع عمليات المغادرة غير النظامية بسبب الظروف الجوية القاسية». وكتب على «تويتر»: «الناس يغرقون في قوارب قديمة». وأضاف: «على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك».

- 15 قتيلا في غرق قارب لمهاجرين قبالة ساحل اليونان

اليونان: إنقاذ 1500 شخص خلال 8 أشهر

ولم تعد القوارب المتهالكة تبحر من تركيا بل من لبنان للالتفاف على الدوريات في بحر إيجه ومحاولة الوصول إلى إيطاليا. وقال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ حوالي 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في 2021.

ويكلف العبور الخطير لبضعة أميال بحرية بين السواحل التركية في بحر إيجه في شرق البحر الأبيض المتوسط، والجزر اليونانية بوابة الاتحاد الأوروبي، عددا كبيرا من المهاجرين واللاجئين في محاولتهم الفرار من الحروب والبؤس. ومنذ يناير 2022، لقي 64 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا من السواحل التركية القريبة، مقابل 111 في العام 2021 بأكمله، حسب بيانات منظمة الهجرة الدولية.

وفي ديسمبر الماضي، لقي ثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم في غرق ثلاث سفن منفصلة في بحر إيجه. لكن من الصعب تحديد الأرقام بدقة لأن بعض الجثث لم يجر العثور عليها مطلقًا أو عثر عليها على الشاطئ بعد أسابيع، وفق الوكالة الفرنسية.

أثينا تتهم أنقرة بعدم الالتزام ببنود اتفاقية اللاجئين

وتتهم أثينا أنقرة بغض النظر عن ممارسات المهربين والسماح للمهاجرين بالقدوم إلى اليونان في انتهاك لاتفاقية أبرمت في مارس 2016 وتنص على أن تبذل تركيا جهودا للحد من مغادرة اللاجئين والمهاجرين أراضيها. وتنفي تركيا هذه الاتهامات.

أما اليونان فتواجه اتهامات من قبل منظمات غير حكومية ووسائل إعلام لمسؤولياتها في عمليات الطرد غير القانونية والعنيفة في كثير من الأحيان على حدودها البحرية والبرية. وتنفي الحكومة اليونانية المحافظة باستمرار عمليات الإعادة إلى تركيا التي تتعارض مع القانون الدولي رغم التحقيقات الجادة والموثقة التي أجرتها وسائل إعلام دولية ومنظمات غير حكومية.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بتحويل بحر إيجه إلى «مقبرة» بـ«سياساتها القمعية». ورد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، قائلا إن تركيا تدفع المهاجرين «بعنف» إلى المياه الإقليمية اليونانية «في انتهاك للقانون الدولي».