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ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة الأطفال بتايلاند إلى 32 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 11:14 صباحا
ارتفاع حصيلة الهجوم على حضانة الأطفال بتايلاند إلى 32 قتيلا
منفذ الهجوم الشرطي التايلاندي السابق بانيا خمراب. (أ ف ب)
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ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على دار حضانة أطفال في شمال شرق تايلاند، الخميس، إلى 32 شخصًا بينهم 23 طفلًا، على ما أفاد كولونيل بالشرطة في مقاطعة نونغ بوا لام فو وكالة «فرانس برس».  

واستعمل منفذ الهجوم وهو شرطي سابق يدعى بانيا خمراب يبلغ 34 عاما مسدسًا وسكينًا في هجومه على الحضانة، ثم عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله وانتحر، وفق الكولونيل جاكابات فيجيترايثايا.

وذكر تقرير سابق للشرطة أن عدد القتلى 30 بينهم 23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام. وبدأ الهجوم عند الساعة 12.30 (06.30 بتوقيت غرينتش) في حضانة، قبل أن يفرّ منفذ الهجوم بالسيارة ويصطدم ببعض المارة، حسب جاكابات فيجيترايثايا.

وتسببت عملية إطلاق نار نفذها ضابط بالجيش تشاجر مع رئيسه في فبراير 2020 في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما في مقتل 29 شخصًا.

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