كوريا الشمالية: تجاربنا الصاروخية ردا على مناورات واشنطن وسول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بيونغ يانغ، الخميس، أن التجارب التي أجرتها في الآونة الأخيرة على إطلاق صواريخ بالستية هي «إجراء مضاد» للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إنّ هذه التجارب الصاروخية «هي الإجراء المناسب من جانب الجيش الشعبي الكوري ضدّ المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة والتي تتسبب بتصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وأطلقت كوريا الشمالية، فجر الخميس، صاروخاً بالستياً باتجاه البحر، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومين صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق، في سابقة منذ خمس سنوات، فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.