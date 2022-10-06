زيلينسكي يعلن استعادة أراض جديدة من القوات الروسية جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن قواته استعادت ثلاث قرى في منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية.

وأضاف في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي «جرى تحرير نوفوفوسكريسنسكي ونوفوغريغوريفكا وبيتروبافليفكا (...) في الساعات الـ24 الأخيرة»، مؤكدا أن الهجوم المضاد «مستمر»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تعهد الكرملين باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو أخيرًا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه المناطق ستبقى مع روسيا «إلى الأبد».