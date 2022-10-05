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جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 09:22 مساء
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
موهوزي كينيروغابا وجورجيا ميلوني. (الإنترنت)
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أقدم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، على إقالة نجله من مهامه كقائد لقوات المشاة في البلاد أمس الثلاثاء، 4  أكتوبر 2022، بعد سلسلة تغريدات مريبة أطلقها الابن، كان آخرها عرض فيها الزواج على المرشحة لرئاسة الوزراء الإيطالية وتهديده بالسيطرة على عاصمة كينيا، مما أثار قلقًا واسع النطاق في شرق أفريقيا.

وأثار الفريق موهوزي كينيروغابا، الملقب بـ«الجنرال المغرد» في أوغندا، غضب الأوغنديين في الأشهر الأخيرة الذين اعتبروا منشوراته المتكررة على «تويتر» استفزازية وخطيرة في بعض الأحيان، وفق «مونت كارلو» الدولية.

دعم متمردي تيغراي.. و100 بقرة مهر للعروسة
فقد غرد على «تويتر» دعمًا لمتمردي تيغراي الذين يقاتلون قوات الحكومة الإثيوبية. كما أعرب عن دعمه للمتمردين العنيفين الذين يقاتلون في شرق الكونغو، واعتبر أن جميع الأفارقة يدعمون روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

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ومن بين أغرب التغريدات التي نشرها، تلك التي عرض فيها الزواج على المرشحة لرئاسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مقابل 100 رأس من الماشية «كمهر للعروس».

ويوم الإثنين الماضي، قال كينيروغابا في تغريدة له إنه يستطيع اجتياح نيروبي، عاصمة كينيا، خلال أسبوعين فقط، ما دفع والده إلى إقالته.  

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