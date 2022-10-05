الاتحاد الدولي لنقابات العمال يشيد بـ«تحوُّل» في قطر بمجال حقوق العمال الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي كان رأس حربة في النضال من أجل تحسين شروط عمل المهاجرين في قطر، بـ«التحوّل» الذي قامت به الإمارة في هذا المجال منذ منحها العام 2010 حق استضافة مونديال 2022.

قبل 46 يومًا من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أكدت الأمينة العام للاتحاد شاران بورو في مقابلة مع «فرانس برس»، أن قطر قامت بـ«تحوُّل على مدى عشر سنوات» شمل إصلاح قوانين وتحسين الأجور وظروف العيش، بعدما كانت مسرحًا لمعركة ضد «العبودية الحديثة» قادها الاتحاد. ودعت دول خليجية أخرى الى أن تحذو حذو الإمارة الغنية بالغاز.

من «ألد عدوّين» إلى «صديقين قريبين»

واعتبرت بورو أنه في أقل من عشر سنوات تحوّلت العلاقة بين الاتحاد الذي يقول إنه يمثل مئتي مليون عامل، والحكومة القطرية من «ألد عدوين» إلى «صديقين قريبين».

وتواجه قطر انتقادات كثيرة بسبب طريقة معاملة العمّال المهاجرين الذين يشكلون غالبية سكان الإمارة البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، إضافة إلى حقوق النساء.

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وصرّحت «لقد قلنا العام 2015 إنه لا ينبغي أن تُقام بطولة كأس العالم إذا لم يكن هناك حقوق عمّال». سرعان ما أضافت «يمكنني أن أقول اليوم صراحة أن نصيحتي للمشجّعين هي اذهبوا إلى بطولة كأس العالم واستمتعوا. الأجواء ستكون رائعة لكن أبقوا أعينكم مفتوحة. سيكون هناك مراقبون لحقوق الإنسان. ففي حال شهدتم على استغلال أو أمور أخرى مقلقة، بلغوا عنها».

«اعتقاد خاطئ»

وأشارت بورو التي تنتهي ولايتها على رأس الاتحاد الشهر المقبل إلى أن المزاعم حول مقتل أكثر من ستة آلاف عامل في ورش العمل خلال العقد الماضي، ليست سوى «اعتقاد خاطئ»، موضحة أن «أبحاث منظمة العمل الدولية تُظهر سقوط 50 قتيلًا وأكثر بقليل من 500 مصاب بجروح خطيرة العام 2020».

وقالت بورو «عندما تجوّلنا في هذه المدينة في 2012 أو 2013 ولم نر سقالات ولا معدّات واقية، فإنه كان واضحًا أن عدد الإصابات والوفيات سيكون هائلًا».

القانون القطري لحماية العمال من الإجهاد الحراري

وأشادت بورو بالقانون القطري لحماية العمال من الإجهاد الحراري، معتبرةً أنه «أحد أفضل قوانين الإجهاد الحراري في العالم». وأوضحت أنه لا يزال يتعيّن على قطر بذل مزيد من الجهود خصوصًا في مجال «تنفيذ القوانين الجديدة والعمّال المنزليين».

في الأيام الأخيرة، أعلنت مدن فرنسية عديدة بينها العاصمة باريس، امتناعها عن عرض مباريات كأس العالم على الشاشات العملاقة احتجاجًا على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان. وصعّدت منظمات غير حكومية حدة انتقاداتها للدولة الخليجية.

وعلّقت بورو على ذلك بالقول «إنه لأمر محزن بعض الشيء عندما نرى ذلك، لأن هؤلاء أناس طيبون يريدون اتخاذ موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان»، مضيفةً «لكن مهما كان السبب، فهم لا يسمعون عن التغيير الذي حصل والتقدم المذهل الذي أُحرز».